أبو العينين يثمن جهود رئيس المفوضية الأوروبية ويمنحها جائزة التميز
احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي
حبس قمر الوكالة 6 أشهر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
ريلمي تعود إلى الساحة بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رغم وزنه.. نجم برشلونة ضمن أفضل الحراس التاريخين على مستوى العالم

تشيزني
تشيزني
في كرة القدم لا يعتمد التألق بين اللاعبين على الرشاقة فقط، إذ أثبت بعض حراس المرمى أن الوزن الزائد بعض الشيء لا يعيق مرونتهم داخل الملعب بل على النقيض نجحوا في تقديم أداء مميز ولافت للانتباه.


وكان البولندي فويتشيك تشيزني حارس من هولاء الحراس، إذ اعترف مؤخرًا إنه الأسمن داخل فريق برشلونة الإسباني وإن القليل من الدهون الزائدة لم يشكل عبئًا عليه أبدًا، وبفضل أدائه القوي حقق "البلوجرانا" الموسم الماضي الثلاثية المحلية (الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني) بوزن 96 كيلوجرام وفقًا للموقع الرسمي للنادي الإسباني.


أبرز أثقل حراس مرمى 


بيتر شمايكل
يعد حارس مرمى مانشستر يونايتد المخضرم بيتر شمايكل أحد أضخم حراس المرمى على مر العصور بوزن 102 كيلوجرام.


وكان يرتدي قمصان مصممة خصيصًا له خلال فترة لعبه بسبب وزنه، فاز شمايكل بـ15 لقبًا خلال وجوده في مانشستر يونايتد منهم 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي.
 

بيل حامد


وصل وزن حارس المرمى بيل حامد ، القادم من فريق دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي لكرة القدم، إلى 102  كيلوجرام أيضًا.


ويعد حامد هو اللاعب صاحب الوزن الأثقل في تاريخ الدوري الأمريكي، وكان أصغر حارس مرمى يفوز بمباراة في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم عام 2010.


خوسيه مانويل بينتو
لعب بينتو 16 موسمًا من كرة القدم الاحترافية، بشكل أساسي في الدوري الإسباني بوزن 99 كيلوجرام، بدأ مشواره مع سيلتا فيجو قبل انتقاله إلى برشلونة في 2008.
وحقق 14 لقبًا مع برشلونة منها لقبين من بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى جانب 4 ألقاب من الدوري الإسباني.
إيفان لورو
يعد لورو حارس مرمى نادي سينسيناتي الأمريكي في الوقت الحالي، أثقل لاعب نشط في كرة القدم الاحترافية بوزن 102 كيلوجرام.


وقع لورو عقدًا محليًا مع فريق نيويورك ريد بولز، بعد ثلاث سنوات انضم إلى فريق تامبا باي روديس وفاز بجائزة القفاز الذهبي لبطولة الدوري الأمريكي بعد خوض 14 مباراة بشباك نظيفة.


شون جونسون


قضى حارس المرمى شون جونسون سبعة مواسم مع فريق شيكاجو فاير، ولعب فترة طويلة مع نادي نيويورك سيتي إف سي قبل أن يستقر في تورنتو، كما يلعب حارس المرمى المخضرم أيضًا لصالح المنتخب الوطني الأمريكي بوزن 97 كيلوجرام.

فويتشيك تشيزني برشلونة الدوري الإسباني

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

قومي المرأة بالشرقية يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

صحة الشرقية تنفذ 75 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

