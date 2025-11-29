رغم وزنه.. نجم برشلونة ضمن أفضل الحراس التاريخين على مستوى العالم

في كرة القدم لا يعتمد التألق بين اللاعبين على الرشاقة فقط، إذ أثبت بعض حراس المرمى أن الوزن الزائد بعض الشيء لا يعيق مرونتهم داخل الملعب بل على النقيض نجحوا في تقديم أداء مميز ولافت للانتباه.



وكان البولندي فويتشيك تشيزني حارس من هولاء الحراس، إذ اعترف مؤخرًا إنه الأسمن داخل فريق برشلونة الإسباني وإن القليل من الدهون الزائدة لم يشكل عبئًا عليه أبدًا، وبفضل أدائه القوي حقق "البلوجرانا" الموسم الماضي الثلاثية المحلية (الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني) بوزن 96 كيلوجرام وفقًا للموقع الرسمي للنادي الإسباني.



أبرز أثقل حراس مرمى



بيتر شمايكل

يعد حارس مرمى مانشستر يونايتد المخضرم بيتر شمايكل أحد أضخم حراس المرمى على مر العصور بوزن 102 كيلوجرام.



وكان يرتدي قمصان مصممة خصيصًا له خلال فترة لعبه بسبب وزنه، فاز شمايكل بـ15 لقبًا خلال وجوده في مانشستر يونايتد منهم 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي.



بيل حامد



وصل وزن حارس المرمى بيل حامد ، القادم من فريق دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي لكرة القدم، إلى 102 كيلوجرام أيضًا.



ويعد حامد هو اللاعب صاحب الوزن الأثقل في تاريخ الدوري الأمريكي، وكان أصغر حارس مرمى يفوز بمباراة في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم عام 2010.



خوسيه مانويل بينتو

لعب بينتو 16 موسمًا من كرة القدم الاحترافية، بشكل أساسي في الدوري الإسباني بوزن 99 كيلوجرام، بدأ مشواره مع سيلتا فيجو قبل انتقاله إلى برشلونة في 2008.

وحقق 14 لقبًا مع برشلونة منها لقبين من بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى جانب 4 ألقاب من الدوري الإسباني.

إيفان لورو

يعد لورو حارس مرمى نادي سينسيناتي الأمريكي في الوقت الحالي، أثقل لاعب نشط في كرة القدم الاحترافية بوزن 102 كيلوجرام.



وقع لورو عقدًا محليًا مع فريق نيويورك ريد بولز، بعد ثلاث سنوات انضم إلى فريق تامبا باي روديس وفاز بجائزة القفاز الذهبي لبطولة الدوري الأمريكي بعد خوض 14 مباراة بشباك نظيفة.



شون جونسون



قضى حارس المرمى شون جونسون سبعة مواسم مع فريق شيكاجو فاير، ولعب فترة طويلة مع نادي نيويورك سيتي إف سي قبل أن يستقر في تورنتو، كما يلعب حارس المرمى المخضرم أيضًا لصالح المنتخب الوطني الأمريكي بوزن 97 كيلوجرام.