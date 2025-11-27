ميار الببلاوى تنعى هبة الزياد .. وتكشف عن لحظة موثرة معها قبل وفاتها

نعت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوى، المذيعة هبة الزياد بكلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع فيسبوك، تعبيرا عن حزنها الشديد لرحيل الأخيرة.

وكتبت الببلاوى فى رسالتها: «جاتلى مسج الصبح أنا زعلت قوى على هبة.. بعت رد: هبة مين وزعلت ليه؟ مجاش فى بالى أبدًا إنها إنتى يا خدومة ويا رقيقة ويا طموحة. متعظميش على اللى خلقك، وربنا يغفر لك ويرحمك وشبابِك تعيشيه فى الجنة».

وأضافت: «لما كنتى حامل وربنا ما أرادش الحمل يكمل، شوفت رضا على وشك استغربته واتعلمت منه، وفاكرة قلتلك: معلش جزء منك سبقك على الجنة وبإذن الله يشفعلك».

واختتمت ميار الببلاوى رسالتها بالدعاء للراحلة: «ربنا يرحمك رحمة واسعة ويثبتك عند السؤال، ويجعلها أسعد لياليكى ويمد لكِ فى قبرك مدّ البصر. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان أعلن الحساب الرسمى للإعلامية الراحلة هبة الزياد عبر فيسبوك وفاة الإعلامية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 27 نوفمبر الجاري دون الكشف عن سبب الوفاة.

وكتب الحساب قائلاً: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد فى ذمة الله».