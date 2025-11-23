قبل أمم إفريقيا.. كوكا يخطف الأنظار بفورمة بدنية قوية

ظهر المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا، لاعب نادي الاتفاق السعودي، بفورمة بدنية قوية، قبل أسابيع قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

واستغل كوكا فترة التوقف الدولي الأخيرة، لخوض تدريبات مكثفة في الجيم، وظهر في الصور بلياقة واضحة نالت إشادة جماهيره والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأمل كوكا في استعادة مكانته في صفوف منتخب مصر تحت قيادة العميد حسام حسن، خاصة بعد تعافيه مؤخرا من إصابة خفيفة تعرض لها خلال التمرين.

تألق المهاجم المصري خلال موسمه الأول مع نادي الاتفاق، حيث خاض أربع مباريات منها مباراة كأس الملك سلمان الذي أحرز خلاله أولى أهدافه مع الفريق، ليكمل بصمته الاحترافية مع كل الأندية التي لعب لها قبل انضمامه للدوري السعودي.

كوكا يعد واحدًا من أبرز ا المصريين على صعيد الاحتراف الخارجي خلال السنوات الأخيرة، حيث لعب لفريق سبورتنج براجا ليصبح أحد أبرز عناصره الهجومية في الدوري البرتغالي.

واستكمل تألقه مع أولمبياكوس اليوناني الذي حققه معه عدة بطولات وشارك في المنافسات الأوروبية الكبرى، ثم خاض تجربة مميزة مع قونيا سبور في الدوري التركي.

وانضم كوكا إلى نادي الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليواصل حضوره كمهاجم صاحب خبرة دولية ومسيرة احترافية تمتد لأكثر من عقد في الدوريات الأوروبية والعربية.