أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل
رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 على موقع التربية والتعليم |سجل الآن
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون
حكم نسيان ركعة في الصلاة.. الإفتاء: يجب إعادة الفرض كاملا في حالة واحدة
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
ما المقصود بقول الله إن قرآن الفجر كان مشهودا؟.. اعرف المعنى الصحيح
رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك
علاج الكوابيس المزعجة.. 7 سنن نبوية قبل النوم تحميك من شر الشياطين
الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض
محافظات

أسعار الدواجن في أسواق أسوان اليوم الإثنين 1/12/2025

الدواجن
الدواجن
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم الإثنين الموافق : 1/ 12 / 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعارها، حيث كان هناك توافد الأهالي على الأسواق لشراء متطلباتهم الغذائية. 

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا أن كان فى بعض أماكن البيع عروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض مابين 165 لـ170 وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 80 لـ85جنيهًا للكيلو، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال، وكفته والبرجر المصنوعة من الدجاج بـ150 جنيهًا بنظام اطباق بالوزن. 

أسعار الدواجن

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء سعرها 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 لـ90 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه تراوحت ما بين 195 لـ210جنيهًا للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة.

