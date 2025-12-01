رصف القطاع الثاني من شارع الجلاء بالمحلة الكبرى | صور

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير العمل في مشروع تطوير ورصف شارع الجلاء بمدينة المحلة الكبرى، أحد الشوارع الحيوية ذات التأثير المباشر على الحركة المرورية بالمدينة، ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية في مختلف المراكز والمدن.

توجيهات محافظ الغربية

ويمتد شارع الجلاء بطول 1700 متر وبعرض متوسط 16 مترًا، ويربط بين شارع البحر وطريق كفر الشيخ مرورًا بتقاطعات شارعي شكري القوتلي ومحب، ويُعد شريانًا رئيسيًا يخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، في ظل الكثافة السكانية والنشاط التجاري والصناعي الذي تتميز به المحلة الكبرى، التي تُعرف بـ”قلعة الصناعة المصرية”.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المشروع يُنفذ على مراحل متكاملة، تبدأ بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب لضمان وجود بنية تحتية قوية قبل تنفيذ الرصف النهائي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن حرص المحافظة على تطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة والحد من تكرار مشكلات البنية التحتية مستقبلًا.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة في القطاع الثاني من شارع الجلاء، بدءًا من تقاطع شارع شكري القوتلي وحتى شارع محب بطول 200 متر، كما تم الانتهاء من الطبقة الرابطة في قطاع أبو دراع حتى طريق دمرو بطول 150 مترًا، وسيتم استكمال الطبقة الرابطة بباقي القطاعات بعد انتهاء أعمال إحلال خط مياه الشرب.

وأشار اللواء الجندي إلى أن تطوير شارع الجلاء سيسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الطرق الداخلية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات وتقليل التكدسات المرورية، بما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية لأهالي المدينة، في ظل النشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري المتنامي بالمحلة الكبرى.

وشدد المحافظ على أن المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير شبكة الطرق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الأعمال تُنفذ وفق جدول زمني محدد وتحت إشراف هندسي دقيق لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان والسلامة.

رصف شوارع المحلة

وفي ختام تصريحاته، وجّه اللواء أشرف الجندي بضرورة تكثيف العمل والالتزام بالتوقيتات والمواصفات الفنية المقررة، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تنفيذ خططها التنموية لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتهيئة بيئة حضرية تليق بأهالي المحلة الكبرى، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، بما يعزز مكانة المدينة كأحد أهم مراكز التنمية الصناعية والخدمية في الجمهورية.