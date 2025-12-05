قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها
البنتاجون: وزير الدفاع عرض القوات الأمريكية للخطر بمشاركة خطط حساسة على هاتفه
الاحتفال بالذكرى العاشرة لنياحة الأنبا أبراهام مطران الكرسي الأورشليمي في كنائس الخليج
نواب البرلمان: مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستدامة واستقرار الشبكة الكهربائية
أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025
حركة تعيينات واسعة داخل جيش الاحتلال
إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا
البث الأوروبي تقر مشاركة إسرائيل بمسابقة الأغنية.. و3 دول تعلن الانسحاب
مصر في المونديال.. عودة جديدة إلى الساحة العالمية
وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
مرأة ومنوعات

3 أبراج الأكثر سعادة هذا الأسبوع.. انفراجة مالية ودفعة معنوية قوية

الابراج
الابراج
ريهام قدري

تشير التوقعات الفلكية للأسبوع الجاري إلى حالة من التحسن الواضح في حركة الحظ والطاقة لدى عدد من مواليد الأبراج، حيث ينتظر البعض انفراجات مالية، بينما يعيش آخرون أجواء من الاستقرار والراحة بعد فترة من التوتر ووفقًا لقراءات فلكية حديثة، فإن ثلاثة أبراج تحديدًا ستكون الأكثر سعادة خلال هذا الأسبوع، مستفيدة من دعم كواكب مؤثرة تعزز فرصها في النجاح وتحقيق خطوات ملموسة.


الجوزاء.. حظ مالي غير متوقع
يحصد مولود برج الجوزاء ثمار جهوده خلال هذا الأسبوع، إذ تشير التوقعات إلى تحسن مالي قد يأتي بشكل مفاجئ، سواء عبر ترقية، مكافأة، أو فرصة مهنية جديدة. كما يحظى الجوزاء بطاقة إيجابية تساعده على تحقيق توازن أفضل بين عمله وحياته العاطفية.
الثور.. استقرار وفرص على طريقه


الثور

 من أكثر الأبراج حظًا وسعادة هذا الأسبوع. فالحركة الفلكية تمنحه فرصة لترتيب أموره المالية واتخاذ قرارات مهمة بثقة. وعلى الصعيد العاطفي، تتجه الأجواء نحو مزيد من الهدوء والتفاهم، ما ينعكس إيجابًا على مزاجه العام.


العقرب 

 دعم كوني يفتح الأبواب
يعيش مواليد العقرب أسبوعًا يحمل الكثير من التفاؤل، مدعومين بزاوية فلكية تمنحهم قوة داخلية وشجاعة لاتخاذ خطوات جديدة. وتشير التوقعات إلى احتمال حصول تطورات إيجابية في العمل، أو انفراجة طال انتظارها على مستوى العلاقات.

