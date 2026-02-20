بعد تصدرها الترند.. ريهام حجاج عن توابع :العمل الجيد هيثبت نفسه

علقت الفنانه ريهام حجاج علي تصدر مسلسلها الرمضاني "توابع "الترند بعد عرض الحلقه الثانيه عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و كتب ريهام حجاج :العمل الجيد هو الي بيثبت نفسة.

تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل توابع بإعلان ليلى عزام عن حملها من طارق، وتذهب شهيرة للاطمئنان على عمر في المدرسة وتلوم ابنتها على عدم اهتمامها بشقيقها.

وعاتب طارق ليلى على حملها خاصة أنه لا يمكن أن يترك شهيرة وأسرته بعد زواج ١٧ عام، وتحاول شهيرة أن تصل لطارق لتبلغه بمرض نجلهما، ولكن طارق ينشغل مع ليلى ويصل إلي أنه أعرب لها عن تهنئته على مولودهما، وتطلب ليلى منه أن يبلغ شهيرة بالحقيقة وينفصلا حتى يتزوجا هو وهي أمام الجميع

وتصل شهيرة إلي طارق وتبلغه بحقيقة مرض عمر، ويذهب طارق إلي نجله وشهيرة ليطمئن عليه، ويفيق عمر من غيبوبته، ويعودوا إلي المنزل، ويطمئنها طارق أن من الخير أنهما علموا بحقيقة مرضه مبكرًا، وتسمعهما ابنتهما وتبدأ في البحث عن مرض شقيقها لمعرفة المزيد، وتتحدث نور ابنتهما إلي الدكتورة إخلاص حتى تطلب منها المساعدة.

ويلجأ طارق وشهيرة إلي الجمعيات الخيرية حتى يقدرا على علاج عمر، لأن الحقنة باهظة الثمن، وسوف يعلنوا عن حالة عمر على حساباتهم حتى يسرعوا من تجميع الأموال.

وتعود ليلى عزام بالذاكرة إلي عام ٢٠٠٤ وطارق وليلى معًا وكان يهديها هدية، ولكن تحدثا عن قربه من شهيرة، وبعده عنها بالرغم من ارتباطهما وقتها، ويعترف طارق وقتها بحبه لها.

وتذهب إخلاص إلي بيت شهيرة لتطمئن على شهيرة ونجلها، وتتفاجأ شهيرة بوجودها، وتطمئنها أن كل شيء سيكون على ما يرام، وتحذر إخلاص شهيرة من الاقتراب مجددًا من ليلى وألا تساعدها على الدخول إلي حياتها.

وتنتهي الحلقة بطلب طارق من ليلى أن تتحدث عن حالة عمر نجله ليسرعوا من حركة تجميع الأموال لسرعة علاج عمر، بعدما عرف من الجمعية أن نشر شخصية مشهورة لتفاصيل حالة عمر سوف يعجل من العلاج.