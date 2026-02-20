قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالات إنقضاء الدعاوى الجنائية طبقا للقانون
حبس وغرامة.. محكمة الرباط تصدر حكمها بشأن مشجعي نهائي أمم أفريقيا
موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري
فطار تاني يوم رمضان... طريقة عمل أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية
وفاة إريك دين بعد صراع مع التصلب الضموري
جراديشار أفضل.. خالد الغندور ينتقد صفقة الأهلي
قبل مواجهة الزمالك وحرس الحدود ..إعلامي:المباراة مش هزار.. اكسبوا يا أبطال
الدواء والغذاء تحت قبة البرلمان.. طلبات إحاطة وأسئلة عاجلة لمواجهة موجة الغلاء
تعنت وقيود أمنية.. الاحتلال يرفض دخول المصلين إلى المسجد الأقصى
إقرار قانون الخدمة العسكرية الأبرز ..حصاد جلسات النواب 16 – 17 فبراير
قدر الله وما شاء فعل.. غادة إبراهيم تعلن تعرضها لحادث سير .. صور
غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تصدرها الترند.. ريهام حجاج عن توابع :العمل الجيد هيثبت نفسه

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ميرنا محمود

علقت الفنانه ريهام حجاج علي تصدر مسلسلها الرمضاني "توابع "الترند بعد عرض الحلقه الثانيه عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و كتب ريهام حجاج :العمل الجيد هو الي بيثبت نفسة.

تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل توابع بإعلان ليلى عزام عن حملها من طارق، وتذهب شهيرة للاطمئنان على عمر في المدرسة وتلوم ابنتها على عدم اهتمامها بشقيقها.

وعاتب طارق ليلى على حملها خاصة أنه لا يمكن أن يترك شهيرة وأسرته بعد زواج ١٧ عام، وتحاول شهيرة أن تصل لطارق لتبلغه بمرض نجلهما، ولكن طارق ينشغل مع ليلى ويصل إلي أنه أعرب لها عن تهنئته على مولودهما، وتطلب ليلى منه أن يبلغ شهيرة بالحقيقة وينفصلا حتى يتزوجا هو وهي أمام الجميع

وتصل شهيرة إلي طارق وتبلغه بحقيقة مرض عمر، ويذهب طارق إلي نجله وشهيرة ليطمئن عليه، ويفيق عمر من غيبوبته، ويعودوا إلي المنزل، ويطمئنها طارق أن من الخير أنهما علموا بحقيقة مرضه مبكرًا، وتسمعهما ابنتهما وتبدأ في البحث عن مرض شقيقها لمعرفة المزيد، وتتحدث نور ابنتهما إلي الدكتورة إخلاص حتى تطلب منها المساعدة.

ويلجأ طارق وشهيرة إلي الجمعيات الخيرية حتى يقدرا على علاج عمر، لأن الحقنة باهظة الثمن، وسوف يعلنوا عن حالة عمر على حساباتهم حتى يسرعوا من تجميع الأموال.

وتعود ليلى عزام بالذاكرة إلي عام ٢٠٠٤ وطارق وليلى معًا وكان يهديها هدية، ولكن تحدثا عن قربه من شهيرة، وبعده عنها بالرغم من ارتباطهما وقتها، ويعترف طارق وقتها بحبه لها.

وتذهب إخلاص إلي بيت شهيرة لتطمئن على شهيرة ونجلها، وتتفاجأ شهيرة بوجودها، وتطمئنها أن كل شيء سيكون على ما يرام، وتحذر إخلاص شهيرة من الاقتراب مجددًا من ليلى وألا تساعدها على الدخول إلي حياتها.

وتنتهي الحلقة بطلب طارق من ليلى أن تتحدث عن حالة عمر نجله ليسرعوا من حركة تجميع الأموال لسرعة علاج عمر، بعدما عرف من الجمعية أن نشر شخصية مشهورة لتفاصيل حالة عمر سوف يعجل من العلاج.

ريهام حجاج مسلسل توابع مسلسلات رمضان توابع يتصدر الترند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

اسامة حسن

أسامة حسن يفتح النار على نجم الأهلي: بيلعب ازاي في الدوري الممتاز أنا هتجنن

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

ترشيحاتنا

الجوهري

في ذكرى ميلاده ..الجوهري أسطورة الكرة المصرية والإفريقية

خوسيه ريبيرو

موقف الأهلي في أزمتي تجديد العقود وريبيرو

حسام حسن

خطة العميد لإعداد الفراعنة لبطولة كأس العالم

بالصور

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

الرادار
الرادار
الرادار

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد