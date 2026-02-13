قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ريهام حجاج: أعوذ بالله من أن أكون شامتاً فأبتلى

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ميرنا محمود

شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها منشورا  يحمل دعاء عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و كتبت ريهام حجاج :أعوذ بالله من أن أكون شامتاً فأبتلى، اللهم احفظ ألسنتنا عن العالمين واجعل مكاننا في عليين و لا تجعلنا ممن يستهزئ بعبادك ثم يُبتلى اللهم إنا نعوذ بك من شرور نفوسنا.

وكانت قد أطلقت قناة CBC البرومو التشويقي لمسلسل «توابع»، من بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يحمل عنوانًا جذابًا: «ليه فيه ناس حياتها سهلة وناس لأ؟». ويأتي هذا العمل ضمن الدراما المصرية الجديدة التي تسلط الضوء على ضغوط الحياة العصرية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأفراد.
ويضم المسلسل 15 حلقة مليئة بالتشويق والدراما، حيث يركز على كواليس عالم السوشيال ميديا، وما يفرضه من ضغوط نفسية وإنسانية على الشخصيات، خاصة البطلة التي تتشابك حياتها الشخصية مع صورتها العامة أمام الآخرين.

يتناول العمل الصراع المستمر بين ما تظهره البطلة للناس وما تخفيه في داخلها، ما يخلق العديد من المواقف الدرامية المكثفة التي تشد المشاهد منذ الحلقات الأولى.
 

وتدور أحداث مسلسل توابع في إطار اجتماعي حول سيدة تعمل مؤثرة على السوشيال ميديا، تتمتع بشعبية واسعة وتأثير كبير على متابعيها، إلا أنها تواجه صراعا داخليا متصاعدا بين ماضيها وآثاره، وحاضرها الذي بات تحت المجهر، في ظل محاولاتها المستمرة للحفاظ على توازنها النفسي وصورتها أمام الجمهور.


ويشارك في بطولته العمل إلى جانب ريهام حجاج كل من: أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هاني عادل، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف محمد ناير وإخراج يحيي إسماعيل 

ريهام حجاج صور ريهام حجاج اعمال ريهام حجاج

