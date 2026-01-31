ريهام حجاج تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة ريهام حجاج على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ريهام حجاج

تألقت ريهام حجاج في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض المصنوع من القماش اللامع بالكامل.

تزينت ريهام حجاج بمجموعة من المجوهرات الألماسية الراقية التي زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت ريهام حجاج بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.