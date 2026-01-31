تعليق صادم من ناقد موضة على فستان درة .. لن تتوقع

حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال حضورها حفل المتحدة مساء أمس.

ظهرت درة في الحفل بإطلالة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل اتسم الجزء العلوي باللون الأسود المصنوع من القماش المخملي أما الجزء السفلي بالقماش المطرز.

تعليق ناقد موضة على فستان درة

علق ناقد الموضة على فستان درة قائلا:" حلو اللوك بس تحس أنه تصميم قديم غير مواكب لأحدث صيحات الموضة."

أضاف ناقد الموضة:"درة تحب تعمل الكثير و الكثير بااطلالاتها ، بس مرات يطلع الموضوع من ايدها وتطلع بااطلالة مبالغة فيها."

كتب عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام:"ارجع و اقوللكم اللوك مو سيء بس فيها مبالغة."