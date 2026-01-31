بالأسود اللافت.. ليلي علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ليلى علوي في حفل الشركة المتحدة

تألقت ليلى علوي في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود المزين ببعض التطريزات البسيطة ونسقت معه أكمام بنفس اللون.

تزينت ليلي علوي بيعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت ليلى علوي بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.