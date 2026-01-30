بالكاجوال...ياسمين صبري تخطف الأنظار في أسبانيا

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صور جديدة لها خلال تواجدها في أسبانيا.



إطلالة ياسمين صبري في أسبانيا

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع توب بنفس اللون كشف عن بطنها، ونسقت معهما جاكت بيج.

وانتعلت ياسمين صبري حذاء مسطح باللون الأبيض مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأحمر، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، بدت ياسمين صبري بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل والمكياج.