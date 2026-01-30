سارة سلامة تخطف الأنظار في روما

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في روما.

إطلالة سارة سلامة



تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون تايجر مع بلوفر باللون الأوف وايت الذي لا يحمل أي نقوشات ونسقت معهما بالطو باللون الأسود.



انتعلت سارة سلامة حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.



ومن الناحية الجمالية، بدت سارة سلامة بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.