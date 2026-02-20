هند صبري تشارك صورا من كواليس إعلانها برمضان

شاركت الفنانة هند صبرى، صورا من كواليس تصوير إعلانها فى رمضان 2026 لإحدى الشركات العقارية.

ونشرت هند صبري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا رفقة ياسمينا العبد وحمزة دياب، والفنان شريف منير.

وقالت الفنانة هند صبري، إن فريق العمل استعد جيدًا قبل بدء تصوير مسلسل «منّاعة»، موضحة أنهم عملوا أولًا على الشكل الخارجي للشخصية من حيث الشعر والإكسسوارات والأزياء التي تعكس أجواء الثمانينيات، خاصة أن بعض القطع المستخدمة لم تعد موجودة حاليًا.

وأضافت، خلال حوار ببرنامج «رمضان القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أية الكفوري، أنهم استعانوا كذلك بتقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى الشكل النهائي الذي نال إعجابها وإعجاب المخرج، موضحة أنها بعد تثبيت المظهر الخارجي بدأت في الغوص داخل أعماق الشخصية نفسيًا.

وأشارت هند صبري، إلى أن «مناعة» امرأة وضعتها الظروف القهرية في مسار صعب حوّلها تدريجيًا من زوجة عادية إلى شخصية تدخل عالم الممنوعات، وهو تحول احتاج إلى فهم نفسي واجتماعي دقيق.