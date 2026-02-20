قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فطار تاني يوم رمضان... طريقة عمل أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية
وفاة إريك دين بعد صراع مع التصلب الضموري
جراديشار أفضل.. خالد الغندور ينتقد صفقة الأهلي
حبس وغرامة.. محكمة الرباط تصدر حكمها بشأن مشجعي نهائي أمم أفريقيا
قبل مواجهة الزمالك وحرس الحدود ..إعلامي:المباراة مش هزار.. اكسبوا يا أبطال
الدواء والغذاء تحت قبة البرلمان.. طلبات إحاطة وأسئلة عاجلة لمواجهة موجة الغلاء
تعنت وقيود أمنية.. الاحتلال يرفض دخول المصلين إلى المسجد الأقصى
إقرار قانون الخدمة العسكرية الأبرز ..حصاد جلسات النواب 16 – 17 فبراير
قدر الله وما شاء فعل.. غادة إبراهيم تعلن تعرضها لحادث سير .. صور
غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
فن وثقافة

هند صبري تشارك صورا من كواليس إعلانها برمضان

هند صبري وياسمين العبد
سارة عبد الله

شاركت الفنانة هند صبرى، صورا من كواليس تصوير إعلانها فى رمضان 2026 لإحدى الشركات العقارية.

ونشرت هند صبري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا رفقة ياسمينا العبد وحمزة دياب، والفنان شريف منير.

وقالت الفنانة هند صبري، إن فريق العمل استعد جيدًا قبل بدء تصوير مسلسل «منّاعة»، موضحة أنهم عملوا أولًا على الشكل الخارجي للشخصية من حيث الشعر والإكسسوارات والأزياء التي تعكس أجواء الثمانينيات، خاصة أن بعض القطع المستخدمة لم تعد موجودة حاليًا.

وأضافت، خلال حوار ببرنامج «رمضان القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أية الكفوري، أنهم استعانوا كذلك بتقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى الشكل النهائي الذي نال إعجابها وإعجاب المخرج، موضحة أنها بعد تثبيت المظهر الخارجي بدأت في الغوص داخل أعماق الشخصية نفسيًا.

وأشارت هند صبري، إلى أن «مناعة» امرأة وضعتها الظروف القهرية في مسار صعب حوّلها تدريجيًا من زوجة عادية إلى شخصية تدخل عالم الممنوعات، وهو تحول احتاج إلى فهم نفسي واجتماعي دقيق.

هند صبرى إعلانات رمضان الفنانة هند صبري

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

اسامة حسن

أسامة حسن يفتح النار على نجم الأهلي: بيلعب ازاي في الدوري الممتاز أنا هتجنن

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

الزبادي

ماذا يحدث عند تناول الزبادي على السحور؟

التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق عند الأطفال.. خطوات آمنة في المنزل

فول

طرق مختلفة لعمل الفول على السحور.. سلاطة وحمص وزبدة

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

