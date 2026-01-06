قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بنين في أمم أفريقيا
أسامة ربيع: زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات البحرية والتوسع لتلبية السوق المحلي وفتح أسواق التصدير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التأمين الصحي الشامل.. هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها بالإسماعيلية

الهيئة العامة للرعاية الصحية
الهيئة العامة للرعاية الصحية
الإسماعيلية انجي هيبة

 استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية حصاد أبرز إنجازاتها بمحافظة الإسماعيلية ، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

وأكدت الهيئة أن محافظة الإسماعيلية شهدت تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الصحية، باعتبارها ثالث محافظات إقليم القناة التي طُبقت بها منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن المرحلة الأولى، حيث حصلت ٤٣ منشأة صحية على الاعتماد وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة، طبقًا للمعايير القومية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف بها عالميًا، بما يمثل نحو ٩٠٪ من المنشآت الصحية العاملة بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة أن الخدمات الطبية والعلاجية تُقدم حاليًا من خلال ٥٢ منشأة صحية تشمل مستشفيات ومراكز ووحدات صحية، تقدم خدمات الرعاية الصحية بكافة مستوياتها، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين الصحية بجودة وكفاءة.

وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية ترتكز على ٦٦ منشأة صحية، تضم ١٢ مستشفى، إلى جانب ٥٤ مركزًا ووحدة لطب الأسرة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لأبناء المحافظة.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن فاتورة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية بلغت نحو ١٠ مليارات جنيه، مؤكدًا أن المنظومة تمثل استثمارًا مستدامًا في صحة المصريين.

وأضاف أن التقديرات التفصيلية لتكلفة تشمل تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، والتجهيزات الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى تغطية تكاليف التشغيل الأولية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وفيما يخص حجم الخدمات المقدمة، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن منشآتها بمحافظة الإسماعيلية قدمت ما يقرب من ٢٠ مليون خدمة طبية وعلاجية للمواطنين منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس حجم الاستفادة المجتمعية من المنظومة والطلب المتزايد على الخدمات الصحية المطورة.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على التزامها الكامل بمواصلة تطوير الخدمات الصحية، وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

ترشيحاتنا

أرشيفية

رويترز: وصول المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر إلى قصر الإليزيه

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع دخول الشتاء

منتخب مصر

ناقد رياضي: مباراة منتخب مصر في دور الـ 8 ستكون صعبة أمام كوت ديفوار أو بوركينا فاسو

بالصور

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
الفول الحيراتي

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد