التأمين الصحي الشامل.. هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها بالإسماعيلية

استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية حصاد أبرز إنجازاتها بمحافظة الإسماعيلية ، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

وأكدت الهيئة أن محافظة الإسماعيلية شهدت تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الصحية، باعتبارها ثالث محافظات إقليم القناة التي طُبقت بها منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن المرحلة الأولى، حيث حصلت ٤٣ منشأة صحية على الاعتماد وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة، طبقًا للمعايير القومية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف بها عالميًا، بما يمثل نحو ٩٠٪ من المنشآت الصحية العاملة بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة أن الخدمات الطبية والعلاجية تُقدم حاليًا من خلال ٥٢ منشأة صحية تشمل مستشفيات ومراكز ووحدات صحية، تقدم خدمات الرعاية الصحية بكافة مستوياتها، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين الصحية بجودة وكفاءة.

وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية ترتكز على ٦٦ منشأة صحية، تضم ١٢ مستشفى، إلى جانب ٥٤ مركزًا ووحدة لطب الأسرة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لأبناء المحافظة.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن فاتورة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية بلغت نحو ١٠ مليارات جنيه، مؤكدًا أن المنظومة تمثل استثمارًا مستدامًا في صحة المصريين.

وأضاف أن التقديرات التفصيلية لتكلفة تشمل تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، والتجهيزات الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى تغطية تكاليف التشغيل الأولية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وفيما يخص حجم الخدمات المقدمة، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن منشآتها بمحافظة الإسماعيلية قدمت ما يقرب من ٢٠ مليون خدمة طبية وعلاجية للمواطنين منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس حجم الاستفادة المجتمعية من المنظومة والطلب المتزايد على الخدمات الصحية المطورة.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على التزامها الكامل بمواصلة تطوير الخدمات الصحية، وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.