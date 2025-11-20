قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تتطلب قرارا من مجلس الوزراء.. هل نستعد لـ إجازة رسمية مقبلة في2025؟

الاجازات الرسمية2025
الاجازات الرسمية2025
رشا عوني

موعد الإجازات الرسمية 2025.. يترقب الكثير أقرب إجازة رسمية قد يحصل عليها الموظفون والطلاب خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل انتهاء العام الجاري2025 والذي شهد العديد من الإجازات الرسمية في المناسبات المختلفة كان آخرها في أول نوفمبر الحالي.

ويتساءل الكثير هل توجد إجازة رسمية في نوفمبر وديسمبر؟ وهل تشهد الأيام الأخيرة في سنة2025 أي إجازة رسمية صادرة بقرار رسمي من الدولة؟

نستعرض لكم في السطور التالية تفاصيل الإجازات الرسمية 2025 وموعد أول إجازة  رسمية مقبلة في مصر .. 

اجازة رسمية2025

أول إجازة رسمية قادمة


تتزايد التساؤلات حول الإجازة الرسمية القادمة، سواء بالنسبة لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، ومع اقتراب نهاية العام، أصبح موضوع البحث عن مواعيد العُطَل الرسمية من المسائل المهمة على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث تسعى الكثير من الأسر لتخطيط عطلاتها المقبل .

انتهاء الإجازات الرسمية في2025

بشكل رسمي، انتهت الإجازات الرسمية في عام2025، وبذلك لا توجد أي إجازة رسمية مقبلة خلال نوفمبر الجاري أو ديسمبر المقبل وحتى نهاية العام . 

ووفقًا لأجندة الإجازات الرسمية التي نشرها مجلس الوزراء على صفحته، لا يحتوي شهرا نوفمبر وديسمبر من كل عام على أي إجازة رسمية.

اجازة رسمية

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير

وكانت إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير هي آخر إجازة رسمية ادرة بقرار من مجلس الوزراء للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص والطلاب والجامعات، والتي وافقت يوم السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

إجازة عيد الميلاد المجيد2026

وتعتبر إجازة عيد الميلاد المجيد هي أول إجازة رسمية مقلة يترقبها المصريون مع بدء العام الجديد2026،  حيث يحتفل الأقباط الأرثوذكس بهذه المناسبة يوم الأربعاء 7 يناير، وطبقًا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة، تُعتبر هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل للعاملين في كلا القطاعين العام والخاص، وتشمل الوزارات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال، وفيما يخص منشآت القطاع الخاص.

و بإمكان صاحب العمل تشغيل الموظفين هذا اليوم إذا دعت الحاجة، مع وجوب منحهم أجرًا مضاعفًا كما ينص قانون العمل.

 

قائمة الإجازات الرسمية في عام 2025

بحسب الجدول الرسمي للعطلات المعتمد من مجلس الوزراء المصري، فإن عام 2025 شهد عددًا من المناسبات الوطنية والدينية التي حصل خلالها العاملون على إجازات رسمية، كان أبرزها:

  • عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • عيد الفطر المبارك
  • عيد الأضحى المبارك
  • ثورة 30 يونيو
  • عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر
  • إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير

وبذلك تُختتم قائمة الإجازات الرسمية لهذا العام دون وجود أي مناسبات قومية أو دينية أخرى حتى نهاية شهر ديسمبر 2025، ما يعني أن الموظفين لن يحصلوا على أي عطلات استثنائية إضافية خلال الشهرين الأخيرين في العام سوى العطلات الأسبوعية.

