وزارة السياحة: لا صحة لأي إعلانات للتطوع في تنظيم افتتاح المتحف المصري الكبير

نفت وزارة السياحة والآثار صحة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فرص تطوع لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر إقامته في الأول من نوفمبر المقبل، مؤكدة أنها لم تصدر أي إعلانات أو طلبات بهذا الشأن.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن كافة الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح قد تم الانتهاء منها، منذ فترة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة، لضمان خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة مصر وبأهمية المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم الأحداث الثقافية والسياحية والأثرية في القرن 21.

وأكدت الوزارة أيضًا عدم صحة ما تردد بشأن بيع تذاكر خاصة لحضور حفل الافتتاح، موضحة أن المتحف سيفتح أبوابه لاستقبال الزائرين من الجمهور اعتبارًا من يوم الرابع من نوفمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا في وقت سابق.