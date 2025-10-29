مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط

أ ش أ

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المتحف المصري الكبير سجل فى خطوة غير مسبوقة اسمه في التاريخ كأول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط، بعد حصوله على شهادة EDGE Advanced للمباني الخضراء لعام 2024.



وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في "انفوجراف" نشره على صفحته الرسمية أن المتحف المصري الكبير بحصوله على هذه الشهادة أكد ريادته في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة.



وتعد شهادة EDGE Advanced إحدى شهادات المباني الخضراء العالمية التي طورتها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وتهدف إلى تشجيع تصميم وبناء منشآت تحقق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة والمياه ومواد البناء.



ويمنح مستوى Advanced للمباني التي تحقق خفضًا لا يقل عن 40% في استهلاك الطاقة ، مقارنة بالمباني التقليدية، ما يجعلها نموذجًا للاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.



ويؤكد حصول المتحف المصري الكبير على هذه الشهادة التزامه بتحقيق معايير بيئية عالمية ليصبح واحدًا من أوائل المتاحف الصديقة للبيئة في المنطقة.