حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
زكاة الذهب .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية بعد ارتفاع سعره
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
شروط التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية .. توضيح عاجل من التعليم
300 جنيه للكيلو.. محافظ سوهاج يفتتح منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين |صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المتحف المصري الكبير سجل فى خطوة غير مسبوقة اسمه في التاريخ كأول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط، بعد حصوله على شهادة EDGE Advanced للمباني الخضراء لعام 2024.


وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في "انفوجراف" نشره على صفحته الرسمية أن المتحف المصري الكبير بحصوله على هذه الشهادة أكد ريادته في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة.


وتعد شهادة EDGE Advanced إحدى شهادات المباني الخضراء العالمية التي طورتها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وتهدف إلى تشجيع تصميم وبناء منشآت تحقق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة والمياه ومواد البناء. 


ويمنح مستوى Advanced للمباني التي تحقق خفضًا لا يقل عن 40% في استهلاك الطاقة ، مقارنة بالمباني التقليدية، ما يجعلها نموذجًا للاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. 


ويؤكد حصول المتحف المصري الكبير على هذه الشهادة التزامه بتحقيق معايير بيئية عالمية ليصبح واحدًا من أوائل المتاحف الصديقة للبيئة في المنطقة.

