ماذا قالت رانيا فريد شوقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير؟

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها وفخرها باقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر الجاري، وسط حضور مرتقب لعدد كبير من القادة السياسيين ونجوم الفن.

وقالت رانيا فريد شوقي في تصريحات لـ “صدى البلد”: "إن شاء الله يكون أحلى افتتاح في الدنيا، وتبقى حاجة جميلة وأحلى صرح .. ده حدث عالمي وشيء عظيم وفخر لمصر".



ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أكبر وأهم المشاريع الثقافية في العالم، إذ يضم كنوز الحضارة المصرية القديمة في صرح عالمي يعكس عظمة التاريخ المصري أمام العالم.