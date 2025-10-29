تاريخنا الجميل.. عايدة رياض تعلق على افتتاح المتحف المصري الكبير

أعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها وفخرها باقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر الجاري، وسط حضور مرتقب لعدد كبير من القادة السياسيين ونجوم الفن.

وقالت عايدة رياض في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:

"إن شاء الله يكون أحلى افتتاح في الدنيا، وتبقى حاجة جميلة وأحلى صرح.. ده سبق عالمي وإن شاء الله حاجة تخلينا في حتة تانية وشكله هيبقى خطير.. ده تاريخنا الجميل."

ويعد المتحف المصري الكبير أحد أكبر وأهم المشاريع الثقافية في العالم، إذ يضم كنوز الحضارة المصرية القديمة في صرح عالمي يعكس عظمة التاريخ المصري أمام العالم.