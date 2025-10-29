قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل
الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
"هذا أمر مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة
سفير مصر باليونان: بث مباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير من داخل متحف الأكروبوليس بأثينا
24 ضحية من الأطفال في غزة بضربات إسرائيلية منذ الأمس
رامي ربيعه يشارك جمهوره صورا برفقة عائلته
مسؤول بالاحتلال: الممر الإنساني من إسرائيل للسويداء غير وارد
توتر غير مسبوق بين ترامب ونتنياهو.. هل بدأ تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل؟
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
سفير مصر باليونان: بث مباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير من داخل متحف الأكروبوليس بأثينا

السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان
أعلن السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، أن السفارة المصرية في أثينا ستنظم يوم السبت (المقبل) احتفالية خاصة داخل متحف الأكروبوليس – المتحف الوطني لليونان – بالتزامن مع حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك من خلال بث مباشر لفعاليات حفل الافتتاح من القاهرة.


وقال السفير عمر عامر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم (الأربعاء)، إن الاحتفالية ستشهد حضور نخبة من كبار الشخصيات السياسية والبرلمانية والثقافية والأكاديمية والإعلامية في اليونان، إلى جانب متخصصين في علم المصريات والآثار، الذين سيحرصون على متابعة هذا الحدث العالمي من قلب العاصمة اليونانية.


وأعرب سفير مصر لدى اليونان عن تقديره للتعاون الكبير الذي قدمته إدارة متحف الأكروبوليس واستجابتها الاستثنائية لاستضافة هذه الفعالية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات المصرية–اليونانية، وما تحظى به الحضارة المصرية القديمة من مكانة خاصة لدى الشعب اليوناني.


وأشار السفير عمر عامر إلى أن اليونان ستشارك على مستوى رفيع في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالقاهرة، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الشعبين الصديقين، والشراكة الاستراتيجية التي جرى الارتقاء بها خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أثينا في مايو الماضي.


وأوضح أن الحضارتين المصرية واليونانية تعدان من أعرق الحضارات في التاريخ الإنساني، وأن القرب الجغرافي بين البلدين منح العلاقات بينهما بعدًا حضاريًا وثقافيًا وإنسانيًا متميزًا أسهم في إثراء مسيرة المعرفة الإنسانية عبر العصور.


وأكد السفير عمر عامر أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل مرحلة جديدة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، حيث يجسد عراقة الماضي وروح الحاضر وطموح المستقبل، مشيرًا إلى أن أبناء مصر قدموا ولا يزالون يقدمون نماذج مضيئة في البناء والنهضة الحضارية.


وأضاف أن المتحف المصري الكبير يعد صرحًا حضاريًا فريدًا يجسد عظمة الحضارة المصرية الخالدة، ويمثل وجهة ثقافية عالمية للملايين من الزائرين والباحثين من مختلف دول العالم، بما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للحضارة والتراث الإنساني ومقصد رئيسي للتكامل السياحي والثقافي في منطقة الأهرامات.

