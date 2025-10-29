سفير مصر باليونان: بث مباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير من داخل متحف الأكروبوليس بأثينا

أعلن السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، أن السفارة المصرية في أثينا ستنظم يوم السبت (المقبل) احتفالية خاصة داخل متحف الأكروبوليس – المتحف الوطني لليونان – بالتزامن مع حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك من خلال بث مباشر لفعاليات حفل الافتتاح من القاهرة.



وقال السفير عمر عامر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم (الأربعاء)، إن الاحتفالية ستشهد حضور نخبة من كبار الشخصيات السياسية والبرلمانية والثقافية والأكاديمية والإعلامية في اليونان، إلى جانب متخصصين في علم المصريات والآثار، الذين سيحرصون على متابعة هذا الحدث العالمي من قلب العاصمة اليونانية.



وأعرب سفير مصر لدى اليونان عن تقديره للتعاون الكبير الذي قدمته إدارة متحف الأكروبوليس واستجابتها الاستثنائية لاستضافة هذه الفعالية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات المصرية–اليونانية، وما تحظى به الحضارة المصرية القديمة من مكانة خاصة لدى الشعب اليوناني.



وأشار السفير عمر عامر إلى أن اليونان ستشارك على مستوى رفيع في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالقاهرة، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الشعبين الصديقين، والشراكة الاستراتيجية التي جرى الارتقاء بها خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أثينا في مايو الماضي.



وأوضح أن الحضارتين المصرية واليونانية تعدان من أعرق الحضارات في التاريخ الإنساني، وأن القرب الجغرافي بين البلدين منح العلاقات بينهما بعدًا حضاريًا وثقافيًا وإنسانيًا متميزًا أسهم في إثراء مسيرة المعرفة الإنسانية عبر العصور.



وأكد السفير عمر عامر أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل مرحلة جديدة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، حيث يجسد عراقة الماضي وروح الحاضر وطموح المستقبل، مشيرًا إلى أن أبناء مصر قدموا ولا يزالون يقدمون نماذج مضيئة في البناء والنهضة الحضارية.



وأضاف أن المتحف المصري الكبير يعد صرحًا حضاريًا فريدًا يجسد عظمة الحضارة المصرية الخالدة، ويمثل وجهة ثقافية عالمية للملايين من الزائرين والباحثين من مختلف دول العالم، بما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للحضارة والتراث الإنساني ومقصد رئيسي للتكامل السياحي والثقافي في منطقة الأهرامات.