سعر الذهب يتحرك في ختام تعاملات مساء اليوم 11-12-2025
نيجيريا تعلن قائمتها النهائية لكأس الأمم الأفريقية.. وودية قوية أمام مصر قبل السفر للمغرب
حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية
وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعاه
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش
منتخب السعودية يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على فلسطين 2-1
كنو يسجل هدفا قاتلا للسعودية في مرمى فلسطين بربع نهائي كأس العرب
التصعيد يقترب .. جيش الاحتلال يهدد لبنان بخطة عسكرية غير مسبوقة
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أزمة كبرى قبل المونديال.. فيفا يدرس نقل مواجهة مصر وإيران إلى مكان مفاجئ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الفيوم يتابع أعمال غلق لجان التصويت في ختام انتخابات النواب بالدائرة الثالثة

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
أ ش أ

تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال غلق لجان التصويت في ختام اليوم الثاني من مجس انتخابات  النواب 2025، بالدائرة الثالثة التي تضم مركزي سنورس وطامية.


وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تابع أعمال التصويت التي جرت على مدار يومي الانتخابات بالدائرة الثالثة، وذلك من خلال جولات ميدانية بعدد من اللجان بمركزي سنورس وطامية، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، مؤكداً أن العملية الانتخابية تمت في أجواء آمنة ومنظمة دون أي معوقات.


وثمن المحافظ، دور رجال الشرطة وجهودهم في حفظ الأمن وتنظيم دخول وخروج المواطنين خلال يومي التصويت، وكذلك جهود رئيسي مركزي سنورس وطامية في توفير الدعم اللوجيستي داخل اللجان، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات وكبار السن، وكذا توفير أماكن الانتظار المناسبة للناخبين.

كما أشاد بجهود مديريتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، في تجهيز مقار اللجان، ودور مديرية الصحة ومرفق الإسعاف في التعامل السريع مع الحالات الطبية الطارئة، مثمناً جهود المتطوعين من مديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وكافة المديريات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة.
 

الفيوم الوطنية انتخابات النواب

