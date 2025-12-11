محافظ الفيوم يتابع أعمال غلق لجان التصويت في ختام انتخابات النواب بالدائرة الثالثة

تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال غلق لجان التصويت في ختام اليوم الثاني من مجس انتخابات النواب 2025، بالدائرة الثالثة التي تضم مركزي سنورس وطامية.



وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تابع أعمال التصويت التي جرت على مدار يومي الانتخابات بالدائرة الثالثة، وذلك من خلال جولات ميدانية بعدد من اللجان بمركزي سنورس وطامية، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، مؤكداً أن العملية الانتخابية تمت في أجواء آمنة ومنظمة دون أي معوقات.



وثمن المحافظ، دور رجال الشرطة وجهودهم في حفظ الأمن وتنظيم دخول وخروج المواطنين خلال يومي التصويت، وكذلك جهود رئيسي مركزي سنورس وطامية في توفير الدعم اللوجيستي داخل اللجان، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات وكبار السن، وكذا توفير أماكن الانتظار المناسبة للناخبين.

كما أشاد بجهود مديريتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، في تجهيز مقار اللجان، ودور مديرية الصحة ومرفق الإسعاف في التعامل السريع مع الحالات الطبية الطارئة، مثمناً جهود المتطوعين من مديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وكافة المديريات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة.

