أمر لا يصح.. مصطفى بكري: توقفوا عن نشر وقائع التحــ.رش بالأطفال فورا.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تحويل قضايا التحرش بالأطفال إلى تريندات وإثارة حالة من الفزع والخوف في البيوت أمر لا يصح.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، أن نشر وقائع التحرش بالأطفال يدمر الأسرة والطفل، ويحدث حالة من الفزع في البيوت.

وناشد بكري، الجميع بالتوقف عن نشر وقائع التحرش بالأطفال وترك الأمر للنيابة العامة للتحقيق فيه، وعلى جميع المواقع والصفحات بالتوقف عن نشر هذه القضايا.

وقال: نحن في حاجة إلى الردع، وعلى مجلس النواب القادم أن يشرع قانون يقضي بإعدام من يرتكب هذه الجريمة ضد الأطفال.