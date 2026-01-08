أحمد سالم يدعو للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة لإنقاذ حياة آلاف المرضى

دعا الإعلامي أحمد سالم متابعيه للتفكير في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، مؤكدًا أن هذه الخطوة يمكن أن تنقذ حياة آلاف المرضى وتكون صدقة جارية للأحياء والأموات على حد سواء



وكتب أحمد سالم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ما تيجوا نتبرع بأعضائنا بعد الوفاة لإنقاذ حياة آلاف الأحياء وصدقة جارية على أرواحنا.. الأزهر وافق والقانون صدر من 2010 والدول العربية والإسلامية سبقتنا واحنا لسه مترددين.

احمد سالم





أحمد سالم عن فيلم الست

علق على الهجوم الذي تعرض له فيلم الست وقال: أنا ما دافعتش عن فيلم الست لكن دافعت عن حرية الفن والرأي، إحنا وصلنا لمرحلة إن اللي بيقول إن الفيلم عجبوه بيتشتم، ولو الفيلم ما عجبكش عادي، بس مينفعش ناخد الفيلم ونعمله أزمة بين بلدين، أو نحوله لمؤامرة خبيثة ضد البلد مينفعش نزايد على وطنية حد، أو نقول إن مروان حامد شرك في مؤامرة ضد مصر أتمنى، إن الكل يسكت ونتفرج على الفيلم واحنا ساكتين.