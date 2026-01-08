قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الشبورة الكثيفة.. الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي وتحذر السائقين
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
فن وثقافة

أحمد سالم يدعو للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة لإنقاذ حياة آلاف المرضى

احمد سالم
احمد سالم
يمنى عبد الظاهر

دعا الإعلامي أحمد سالم متابعيه للتفكير في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، مؤكدًا أن هذه الخطوة يمكن أن تنقذ حياة آلاف المرضى وتكون صدقة جارية للأحياء والأموات على حد سواء


وكتب أحمد سالم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ما تيجوا نتبرع بأعضائنا بعد الوفاة لإنقاذ حياة آلاف الأحياء وصدقة جارية على أرواحنا.. الأزهر وافق والقانون صدر من 2010 والدول العربية والإسلامية سبقتنا واحنا لسه مترددين.

احمد سالم 



أحمد سالم عن فيلم الست

علق على الهجوم الذي تعرض له فيلم الست وقال: أنا ما دافعتش عن فيلم الست لكن دافعت عن حرية الفن والرأي، إحنا وصلنا لمرحلة إن اللي بيقول إن الفيلم عجبوه بيتشتم، ولو الفيلم ما عجبكش عادي، بس مينفعش ناخد الفيلم ونعمله أزمة بين بلدين، أو نحوله لمؤامرة خبيثة ضد البلد مينفعش نزايد على وطنية حد، أو نقول إن مروان حامد شرك في مؤامرة ضد مصر أتمنى، إن الكل يسكت ونتفرج على الفيلم واحنا ساكتين.

أحمد سالم فيلم الست الهجوم الذي تعرض له فيلم الست مروان حامد نتبرع بأعضائنا الإعلامي أحمد سالم

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

الأهلي

الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

عراقجي

من لبنان.. وزير خارجية إيران: لا نرغب بالحرب ولكننا جاهزون لها

تركيا

أمن سوريا هو أمننا ..تركيا تعلن دعمها الكامل لدمشق في حربها ضد التنظيمات الإرهابية

رئيس لبنان

عون يؤكد دعمه الكامل للبيان الصادر عن الجيش اللبناني

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

