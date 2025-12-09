أحمد سالم: خروج منتخب مصر من كأس العرب يعكس أزمات الأندية المحلية

قال الإعلامي أحمد سالم إن خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس العرب يمثل كارثة كروية، مؤكدًا أن الوضع الراهن في الكرة المصرية لا يؤهل لتحقيق نتائج أفضل على المستوى الدولي.

الأندية تعكس أداء المنتخبات

وأضاف سالم، خلال تقديم حلقة برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية ON:"المنتخبات تعكس حالة الأندية المحلية. لا يمكن توقع الفوز في البطولات الدولية بينما تعاني الأندية الجماهيرية من أزمات إدارية ومالية متتالية، وهو ما ينعكس مباشرة على أداء اللاعبين."

الدوري المصري لم يعد كما كان

وأشار سالم إلى أن الدوري المصري تحوّل في السنوات الأخيرة إلى دوري للشركات، بينما تواجه الأندية الجماهيرية تحديات كبيرة أثرت على مستوياتها، وهو ما يظهر بوضوح في نتائج المنتخبات الوطنية على المستويين العربي والدولي.

الحاجة لتطوير شامل

ختم أحمد سالم تصريحه بالتأكيد على أن تحسين أداء المنتخب الوطني يرتبط بتطوير شامل للأندية والبنية التحتية لكرة القدم في مصر، مع التركيز على الإدارة الاحترافية والاستثمار في اللاعبين الشباب لضمان استدامة النجاح.