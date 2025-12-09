إسلام صادق: المنتخبات الوطنية تواصل السقوط المدوي

خسر منتخب مصر أمام نظيره الأردني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب التي تنظمها قطر .

وكتب الاعلامي إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "المنتخبات الوطنية تواصل السقوط المدوي.

فبعد فشل منتخب الشباب والناشئين بالمونديال ..يودع منتخب "طولان" بطولة كأس العرب بعد خسارة مذلة بثلاثية مع الرأفة من منتخب الأردن البديل.

وتابع "الكرة المصرية تدفع ثمن المجاملات وسوء الإدارة وسيطرة اللجان الإلكترونية التي دمرت الرياضة المصرية..وأسوأ ختام لمشوار "طولان" التدريبي.

وبهذه النتيجة ودعت مصر والكويت البطولة رسميا من الدور الأول، فيما تأهل الأردن والإمارات عن المجموعة.