ربنا يكفينا شر الغدارين وقلة الأصل.. إيمان العاصي توجه رسالة على انستجرام

شاركت الفنانة ايمان العاصي، منشورا أثار حالة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت ايمان العاصي عبر حسابها الشخصي: “الغدر أوحش حاجة حقيقي أصعب من الخيانة بكتير ونكران الجميل وقلة الأصل هو رد اللي يزعل بس دايما على اد الزعل بيبقى فيه العوض الجميل ربنا يكفينا شر الغدارين وقلة الأصل”.

ايمان العاصي على انستجرام

علي الجانب الاخر طرحت قناة "ON"، البرومو الرسمي لمسلسل "قسمة العدل" بطولة النجمة إيمان العاصي، والمقرر عرضه قريبًا وحصريًا على شاشتها.



المسلسل بطولة مجموعة من النجوم من بينهم: رشدى الشامى، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عنانى، خالد أنور.