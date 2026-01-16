أختي وضهر لبعض.. رضوى الشربيني تهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

هنأت الإعلامية رضوى الشربيني، الفنانة ياسمين عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها الشخصي على انستجرام: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وأختي وصاحبتي، عقبال العمر كله في نجاح وسعادة وفرحة تستاهل قلبك”.

وتابعت: “ونفضل دايما في ضهر بعض يا حبيبتي بحبك قد الدنيا”.

وتدور أحداث مسلسل وننسى اللى كان حول ممثلة مشهورة (ياسمين) وحارس شخصي (كريم) في إطار مليء بالدراما والكوميديا.

ويشارك فى بطولة مسلسل وننسى اللى كان لـ ياسمين عبد العزيز كل من: كريم فهمى، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفى، وائل عبدالعزيز، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالى، محمود حافظ، إدوارد، إنجى كيوان، إلهام وجدى، وإيهاب فهمى،واخرون.

قصة مسلسل وننسى اللي كان

تظهر ياسمين عبد العزيز خلال مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان” بشخصية قريبة جدًا من حياتها الحقيقية، بعدما وقع اختيارها - من بين عدة سيناريوهات - على تقديم دور نجمة سينمائية تعيش كواليس الشهرة والصراعات في الوسط الفني.