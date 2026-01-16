قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أختي وضهر لبعض.. رضوى الشربيني تهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

ياسمين عبد العزيز ورضوى الشربيني
ياسمين عبد العزيز ورضوى الشربيني
سارة عبد الله

هنأت الإعلامية رضوى الشربيني، الفنانة ياسمين عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها الشخصي على انستجرام: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وأختي وصاحبتي، عقبال العمر كله في نجاح وسعادة وفرحة تستاهل قلبك”.

وتابعت: “ونفضل دايما في ضهر بعض يا حبيبتي بحبك قد الدنيا”. 

وتدور أحداث مسلسل وننسى اللى كان حول ممثلة مشهورة (ياسمين) وحارس شخصي (كريم) في إطار مليء بالدراما والكوميديا.

ويشارك فى بطولة مسلسل وننسى اللى كان لـ ياسمين عبد العزيز كل من: كريم فهمى، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفى، وائل عبدالعزيز، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالى، محمود حافظ، إدوارد، إنجى كيوان، إلهام وجدى، وإيهاب فهمى،واخرون.

قصة مسلسل وننسى اللي كان

تظهر ياسمين عبد العزيز خلال مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان” بشخصية قريبة جدًا من حياتها الحقيقية، بعدما وقع اختيارها - من بين عدة سيناريوهات - على تقديم دور نجمة سينمائية تعيش كواليس الشهرة والصراعات في الوسط الفني.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

