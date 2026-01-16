قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
قاض أمريكي يصف ترامب بالمستبد ويمنع إدارته من الانتقام من الأكاديميين
انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس
خلاف مالي يعطل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن
أسعار الدواجن خلال رمضان.. مفاجأة سارة للمواطنين
ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه لبنان ونرفض المساس بسيادته
هل صيام اليوم 27 رجب ثوابه يعادل 5 سنوات؟.. الإفتاء توضح صحة الحديث
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا
الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن خمس سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخف دم.. ليلى علوي توجه رسالة لياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
سارة عبد الله

هنأت الفنانة ليلى علوي، الفنانة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها، في أحدث ظهور عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت ليلى علوي عبر الاستوري: “كل سنة وانتي اخف دم الحضور اللي ميتنسيش سنة جديدة مليانة صحة وحب وتألق يليق باسمك يا جميلة ”.

ليلى علوي على انستجرام 

وتدور أحداث مسلسل وننسى اللى كان حول ممثلة مشهورة (ياسمين) وحارس شخصي (كريم) في إطار مليء بالدراما والكوميديا.

ويشارك فى بطولة مسلسل وننسى اللى كان لـ ياسمين عبد العزيز كل من: كريم فهمى، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفى، وائل عبدالعزيز، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالى، محمود حافظ، إدوارد، إنجى كيوان، إلهام وجدى، وإيهاب فهمى،واخرون.

قصة مسلسل وننسى اللي كان

تظهر ياسمين عبد العزيز خلال مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان” بشخصية قريبة جدًا من حياتها الحقيقية، بعدما وقع اختيارها - من بين عدة سيناريوهات - على تقديم دور نجمة سينمائية تعيش كواليس الشهرة والصراعات في الوسط الفني.

ليلى علوي ياسمين عبد العزيز انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

الشعراوي

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات

الإيجار القديم

تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

إنذارات الطقس

خلال 2025.. مصر شغلت 9 محطات أرصاد جديدة ورادارات لتحسين إنذارات الطقس

إيركايرو

نسبة امتلاء 81% .. أكثر من 7 ملايين مقعد وفرته إيركايرو خلال عام 2025

تامر حسنى

تامر حسني يشعل أوبن إير مول مدينتي في حفل جماهيري ضخم

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد