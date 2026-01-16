قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد صراع مع المرض.. تشييع جثمان الفنان محمد الإمام بالإسكندرية

أحمد بسيوني

شيعت، عقب صلاة ظهر الجمعة، جنازة الفنان الشاب محمد الإمام، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، من مسجد النصر بأبو راغب، بحضور عائلته وأصدقائه المقربين، وتم دفن جثمانه بمقابر العمود بالإسكندرية.

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الفنان محمد الإمام أحد أبطال مسلسل"الغاوي" وذلك بشكل مفاجئ.

محمد الإمام ولد في محافظة الإسكندرية، ودرس بكلية التمريض، جامعة الإسكندرية، ثم التحق بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج.

بدأ حياته الفنية من بوابة الإعلانات، حيث ظهر في أكثر من إعلان، إلى جانب مشاركته في برنامج أيمن وسكر عام 2023، بالإضافة إلى قيامه بعدد من الأدوار في العديد من الأعمال الفنية خاصة الدرامية منها.

شارك محمد الإمام في مسلسلات: حضرة العمدة عام 2023، ولانش بوكس، ومسار إجباري عام 2024، إلى جانب مسلسلات الغاوي وحسبة عمري في رمضان 2025.


 

