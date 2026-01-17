سوبر مان.. رضوى الشربيني تكشف مواصفاتها لفتى الأحلام

أثارت الإعلامية رضوى الشربيني، الجدل في ردها على تساؤلات الجمهور عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وردت رضوى الشربيني على أحد المتابعين حول مواصفات فتى الأحلام، وقالت في تعليق كوميدي: “أنا طمعانة أوي في كرم ربنا إن بعد الصبر ده يديني سوبر مان”.

وكانت قد هنأت الإعلامية رضوى الشربيني، الفنانة ياسمين عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها الشخصي على انستجرام: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وأختي وصاحبتي، عقبال العمر كله في نجاح وسعادة وفرحة تستاهل قلبك”.

وتابعت: “ونفضل دايما في ضهر بعض يا حبيبتي بحبك قد الدنيا”.

أمنية رضوي الشربيني في 2026

وكشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن أمنياتها مع اقتراب العام الجديد 2026، كما تحدّثت عن التغييرات التي طرأت على شخصيتها وما تسعى للتخلّي عنه خلال الفترة المقبلة.

وقالت رضوى الشربيني، خلال لقائها مع قناة DMC، إنها لم تعد بحاجة إلى الدعم العاطفي من الآخرين، موضحة: «مبقتش محتاجة حد يطبطب عليا، ولما بحتاج بلجأ لربنا».

وأضافت أنها تتمنى أن تصبح أكثر هدوءًا في تعاملاتها الاجتماعية خلال العام الجديد، قائلة: «نفسي أخف خناق مع الناس»، في إشارة إلى رغبتها في تقليل التوتر والخلافات في حياتها اليومية.

وأكدت رضوى الشربيني أنها تشعر بالرضا عن تطور ردود أفعالها، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر قوة وثباتًا من السابق، وهو ما يجعلها أكثر سعادة وثقة بنفسها في المرحلة الحالية من حياتها.