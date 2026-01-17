مي كساب تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها في مسلسل نون النسوة | فيديو

كشفت الفنانة مي كساب لأول مرة عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «نون النسوة»، حيث تجسد شخصية استيلاست لنجمة، وهي الشخصية التي تقدمها أيضًا النجمة سيمون ضمن أحداث العمل.



ويتناول مسلسل «نون النسوة» قضايا إنسانية عميقة، من أبرزها الطموح والرضا، من خلال خطوط درامية متشابكة، في إطار مليء بالتشويق، مع وجود العديد من المفاجآت التي تنتظر الجمهور خلال الحلقات في رمضان 2026



جاء ذلك خلال لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، تحدثت فيه مي كساب عن كواليس العمل وطبيعة الشخصية والتحديات التي واجهتها أثناء التصوير و اكدت انها حالياً تستكمل التصوير استعدادا لعرضه في رمضان 2026



ومسلسل نون النسوة مكون من 15 حلقة، وينتمى للدراما الشعبية الإجتماعية وهو من بطولة النجوم مى كساب ، ندى موسي، محمد جمعة ، واحمد الرافعى ومن تأليف محمد الحناوى، واخراج ابراهيم فخر.



https://youtu.be/jPHIJgk9mC0?si=m83dgn8p2tskkXIb