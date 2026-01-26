دينا فؤاد تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة دينا فؤاد متابعيها صورة جديدة لها بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وذلك عبر خاصية الاستوري.

دينا فؤاد

وظهرت دينا في الصورة بإطلالة كلاسيكية بالابيض والأسود نالت إعجاب متابعيها، وارفقت مع الإطلالة أغنية أنغام "هو أنت مين".

كانت الفنانة دينا فؤاد، قالت في تصريحات سابقة إنها سعيدة بالنجاح الذي حققه مسلسل حكيم باشا في رمضان 2025، وتكريمها عن دورها في المسلسل.

ووصفت دينا فؤاد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الشخصية التي قدمتها في حكيم باشا بأنها كانت مرهقة ولكن كل التعب والمجهود تكلل بالنجاح.