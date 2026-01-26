مخرج مسلسل بيت بابا: أسعد أبو الصفا تمثل نموذجا حقيقيا موجودا في المجتمع | خاص

كشف المخرج محمد عبد الرحمن حماقي عن تفاصيل شخصية أسعد أبو الصفا التى قدمها الفنان محمد محمود، خطفت الأنظار إليها خاصة أنها مليئة بالتناقصات.

وقال محمد عبد الرحمن حماقي فى تصريح خاص : شخصية أسعد أبو الصفا تمثل نموذجا حقيقيا موجودا في المجتمع، لكننا حرصنا على تقديمها بصورة غير نمطية، وهي شخصية تحمل تناقضات إنسانية واضحة، تجمع بين القوة والضعف، والصرامة والحنان، وهو ما يجعلها قريبة من الواقع وقادرة على كسب تعاطف المشاهد.

تفاصيل مسلسل بيت بابا

“بيت بابا”، عمل كوميدي اجتماعي جماعي، يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم محمد أنور، محمد محمود، أحمد عبد الحميد، انتصار، مريم الجندي، سليم الترك، إلى جانب رانيا محمود ياسين والطفل جان رامز، في تجربة درامية تحمل مزيجًا من الكوميديا والبعد الاجتماعي.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشارك في الكتابة كل من محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال.

ويتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي _ مسئول اعلامى د. محمد محسن الإنتاج من خلال سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.

ويُعد «بيت بابا» عملًا عائليًا يرسم الابتسامة ويقترب من الأسرة المصرية بتفاصيلها اليومية، مقدمًا مواقف إنسانية خفيفة الظل في إطار اجتماعي دافئ.