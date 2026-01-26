بإطلالة رياضية.. ميس حمدان تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميس حمدان ، عدة صور جديده لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري.

ميس حمدان

وظهرت ميس حمدان في الصور بإطلالة رياضية من داخل الجيم أثناء مكانها اليومي.

وظهرت الفنانة ميس حمدان، على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإطلالة جريئة لفتت أنظار الحضور وعدسات المصورين.

واختارت ميس فستان أسود أنيق، بتصميم جذّاب ومثير، أبرز أنوثتها، ونسّقته مع نظارة شمسية سوداء أضافت لمسة من الغموض والأناقة إلى إطلالتها.

وتحرص ميس حمدان، دائمًا على لفت الأنظار بإطلالاتها المختلفة في المهرجانات والفعاليات الفنية، حيث تجمع بين الجرأة والأناقة في اختياراتها للأزياء.