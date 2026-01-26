داود حسين يتحدث عن مسلسله الجديد "كسرة" قبل عرضه في رمضان

أكد الفنان القدير داوود حسين عن فخره بالمشاركة في الدراما الاجتماعية الخليجية "كَسرة" التي تسلّط الضوء على العديد من القضاياّ والعلاقات الأسرية ذات البعد الإنساني، وقال: "ألعب دور عارف، وهو زوج محب لأسرته وعضو في فرقة شعبية واستوديو غنائي. وبعد فقدانه لابنه.



وتابع داوود حسين في تصريحات خاصة: “يتبنى عارف ثلاثة أطفال ويربّيهم ليكونوا عزوةً وسنداً له في المستقبل، ويتطرّق العمل إلى علاقة الآباء والأبناء، فعندما تتمتع هذه العلاقة بالصحة والعافية فإنها تصبح عنصراً أساسياً في تقويم الأسرة."



ويستطرد داوود الحسين: "ما أن بدأتُ بقراءة النَص، حتى لفتني جوهر العلاقة بين الآباء والأبناء، لأنه موضوع حساس جداً، وحاولتُ من خلال تقديمي لشخصية عارف أن أضيف قيمة إيجابية إلى مفهوم العلاقات الأسرية، وطبعاً للآباء والأبناء في مجتمعنا."



ويختم داوود حسين: "عملت بجهد على الشخصية مع المخرج عيسى دياب، وحاولت أن أُسقط نماذج لأباء أعرفهم أو التقيت بهم في حياتي على شخصية عارف التي أؤدّيها. وبنظري، إذا ما استطعتُ أن أصلح اعوجاج أب واحد فقط في عائلاتنا العربية من خلال هذا العمل، أكون قد أدّيت رسالتي كممثل."



المسلسل يصور تحديات الحياة المعاصرة وأزماتها وقضاياها الملحّة تواجهها أسرة مؤلفة من ثلاثة أشقاء متزوجين ويعيشون معاً في بيت العائلة مع والديهم، ويعرض على MBC دراما، و"MBC شاهد" في رمضان.

"كَسرة" من بطولة داوود حسين، جلنار، إيمان فيصل، شوق الهادي، طيف، منصور البلوشي، ناصر عباس، وآخرين. تأليف محمد النشمي، إخراج عيسى دياب.

