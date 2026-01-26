دراما 2026.. نجوم سنة أولى بطولة مطلقة فى رمضان

يشهد موسم دراما رمضان 2026 بروز جيل جديد من النجوم في أولى بطولاتهم المطلقة على الشاشة الصغيرة، حيث تراهن شركات الإنتاج والقنوات الفضائية على وجوه أثبتت حضورها في أدوار سابقة، لتتقدم هذه المرة إلى صدارة البطولة، من خلال أعمال متنوعة تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والإنسانية.

أحمد رمزي

ويأتي مسلسل فخر الدلتا كأول بطولة مطلقة للفنان أحمد رمزي، حيث يعرض العمل على قناتي ON والحياة خلال شهر رمضان 2026. تدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي حول شاب طموح من إحدى قرى الدلتا، يسعى لتحقيق حلمه في عالم الإعلانات والإبداع الفني، في رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الإنسانية. المسلسل يشارك في بطولته انتصار وتامر هجرس وأحمد عصام السيد، ومن تأليف عبد الرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني.

مي كساب

كما يشهد مسلسل ن النسوة أول بطولة مطلقة للفنانة مي كساب في دراما رمضان، حيث يعرض العمل على شاشة MBC مصر. ويتناول المسلسل قضايا المرأة من خلال مجموعة من الحكايات المتداخلة التي تسلط الضوء على صراعات إنسانية واجتماعية معاصرة، بمشاركة ندى موسى، محمد جمعة، أحمد الرافعي، جوري بكر، وهبة مجدي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

مصطفى غريب

وفي السياق نفسه، يخوض الفنان مصطفى غريب أول بطولة مطلقة له في رمضان من خلال مسلسل هى كيميا؟، المقرر عرضه على شاشة MBC مصر. العمل يقدم معالجة كوميدية اجتماعية للعلاقات الإنسانية، ويشارك في بطولته محمد دياب، مريم الجندي، ميشيل ميلاد، وفرح يوسف، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

كزبرة

ومن التجارب اللافتة أيضا مسلسل بيبو، الذي يشهد أول بطولة مطلقة للمطرب الشعبي أحمد بحر الشهير بـ كزبرة في الدراما الرمضانية. وتدور أحداث العمل حول رحلة صعوده من شاب بسيط يعمل في سوق الخضار إلى مطرب شعبي يصل إلى الشهرة، مع الاعتماد على الفلاش باك لاستعراض محطات حياته والصعوبات التي واجهته، خاصة بعد رفض حبيبته الارتباط به بسبب ظروفه المادية. المسلسل من قصة تامر محسن، وسيناريو وحوار ولاء الشريف، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وإنتاج محمد السعدي.

جومانا مراد

وتخوض الفنانة جومانا مراد تجربة البطولة المطلقة في رمضان لأول مرة من خلال مسلسل اللون الأزرق، المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات الـ 15 حلقة في موسم رمضان 2026. العمل ينتمي للدراما الإنسانية، وهو من سيناريو مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي، وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي.