أوكرانيا .. وقوع 22 انفجارا في خاركوف
سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس.. وإجلاء سكان من الأحياء
أقل سعر دولار اليوم السبت 24-1-2026 في مصر
دعاء الفجر 5 من شعبان لقضاء الحوائج.. لا تحرم نفسك من أوقات البركة
ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
البنتاجون : روسيا ستظل تشكل تهديدا مستمرا في المستقبل المنظور
تحمل العلم الروسي .. ناقلة نفط تتعرض لحادث قبالة سواحل الجزائر
إيران تكشف حقيقة إغلاق المجال الجوي في البلاد
إلهام شاهين: أفكر في العودة للمسرح من جديد.. وهاني رمزي شجعني
شوبير يكشف كواليس انسحاب الأهلي من صفقة عودة الفاخوري
فصل الكهرباء عن منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد
صوتي رايح.. جنات تفاجىء الجمهور في المهرجان الدولي للمسرح الشبابي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إلهام شاهين: أفكر في العودة للمسرح من جديد.. وهاني رمزي شجعني

منار عبد العظيم

أعربت الفنانة القديرة إلهام شاهين عن حماستها الكبيرة للعودة إلى خشبة المسرح بعد حضورها العديد من العروض المسرحية في مهرجان المسرح الشبابي الدولي. 

وقالت إلهام شاهين، إن تفاعل الجمهور الكبير مع العروض والشغف الواضح لديهم دفعها للتفكير في العودة إلى المسرح، حيث كان المهرجان بمثابة مصدر إلهام لها.

وأضافت إلهام شاهين: “كل يوم كنت أشاهد عروضًا رائعة، وكان الجمهور متعطشًا للثقافة والفن بشكل غير عادي.

 وأردفت: بدأت أفكر بجدية في العودة للمسرح من جديد. 

 أتمنى أن أتمكن من الوقوف على المسرح مع النجوم مثل هاني رمزي وغيرهم من الأصدقاء والزملاء اللي شجعوني.

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها لم تكن تتوقع أن تكون أجواء المهرجان بهذا القدر من التأثير، معتبرة أن هذا الحدث كان بمثابة منارة جديدة للمسرح المصري ودفعة قوية لإعادة الحيوية لهذا الفن في حياتها الشخصية.

يذكر أن إلهام شاهين قد ابتعدت عن خشبة المسرح منذ سنوات، وركزت على مشاريعها السينمائية والتلفزيونية.

إلهام شاهين المسرح الدولي للشباب هاني رمزي

