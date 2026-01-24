إلهام شاهين: أفكر في العودة للمسرح من جديد.. وهاني رمزي شجعني

أعربت الفنانة القديرة إلهام شاهين عن حماستها الكبيرة للعودة إلى خشبة المسرح بعد حضورها العديد من العروض المسرحية في مهرجان المسرح الشبابي الدولي.

وقالت إلهام شاهين، إن تفاعل الجمهور الكبير مع العروض والشغف الواضح لديهم دفعها للتفكير في العودة إلى المسرح، حيث كان المهرجان بمثابة مصدر إلهام لها.

وأضافت إلهام شاهين: “كل يوم كنت أشاهد عروضًا رائعة، وكان الجمهور متعطشًا للثقافة والفن بشكل غير عادي.

وأردفت: بدأت أفكر بجدية في العودة للمسرح من جديد.

أتمنى أن أتمكن من الوقوف على المسرح مع النجوم مثل هاني رمزي وغيرهم من الأصدقاء والزملاء اللي شجعوني.

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها لم تكن تتوقع أن تكون أجواء المهرجان بهذا القدر من التأثير، معتبرة أن هذا الحدث كان بمثابة منارة جديدة للمسرح المصري ودفعة قوية لإعادة الحيوية لهذا الفن في حياتها الشخصية.

يذكر أن إلهام شاهين قد ابتعدت عن خشبة المسرح منذ سنوات، وركزت على مشاريعها السينمائية والتلفزيونية.