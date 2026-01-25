الجُرأة والجمال .. هيفاء وهبي تُثير الجدل بـ«الدانتيل الأسود» المكشوف | شاهد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ملفتة فى حفل غنائي فى موسم الرياض.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي..

وتألقت هيفاء وهبي، فى الصور بإطلالة ملفتة مُرتدية فستانًا باللون الأسود بـ الدانتيل مكشوف الأكتاف.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وكانت قد أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلاً غنائيًا ساهرًا مساء اليوم الجمعة 23 يناير، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وخلال الحفل، رقصت هيفاء وهبي، على الطريقة الخليجية على المسرح مع عدد من الرجال الذين ارتدوا الجلباب والعُقال.

إليكم الصور..