منة فضالي بالحجاب في بوستر مسلسل وننسى اللي كان رمضان 2026

كشفت الجهة المنتجة لمسلسل «وننسي اللي كان» عن البوستر الرسمي للعمل، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026، حيث ظهرت الفنانة منة فضالي بالحجاب، في إطلالة لافتة أثارت تفاعل الجمهور وفضولهم حول طبيعة الشخصية التي تقدمها.

المسلسل من تأليف الكاتب عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وتشارك في بطولته الفنانة عبلة السباعي إلى جانب منة فضالي وعدد من النجوم، في عمل درامي يتوقع أن يحمل طابعًا إنسانيًا واجتماعيًا مميزًا.

ويُعد ظهور منة فضالي بالحجاب أحد أبرز ملامح البوستر، ما يشير إلى تحول درامي مهم في أحداث المسلسل، ويعكس ملامح شخصية مختلفة تقدمها النجمة خلال الموسم الرمضاني المقبل.

يُذكر أن مسلسل «وننسي اللي كان» يُعد من الأعمال المنتظرة، خاصة مع التعاون المتجدد بين المؤلف عمرو محمود ياسين والمخرج محمد الخبيري، واللذين قدما سابقًا أعمالًا لاقت نجاحًا جماهيريًا.