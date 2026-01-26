قرر مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، في اجتماعه برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، اختيار مدير التصوير والمخرج الكبير د. سمير فرج رئيسًا شرفيًا لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذي تنظمه الجمعية خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل، وذلك تقديرًا لدوره البارز والممتد على مدار السنوات الماضية في دعم المهرجان والمساهمة في نجاحه وأدائه لرسالته الثقافية والفنية.

سمير أحمد إبراهيم فرج

يُعد مدير التصوير والمخرج الكبير سمير أحمد إبراهيم فرج واحدًا من أبرز رواد فن التصوير السينمائي في مصر والعالم العربي، حيث وُلد بالقاهرة عام 1942، وتخرج في المعهد العالي للسينما – قسم التصوير عام 1964 بتقدير جيد جدًا، ليبدأ بعدها مسيرة فنية وأكاديمية امتدت لعقود وأسهمت بعمق في تطوير اللغة البصرية للسينما المصرية.

عمل سمير فرج مديرًا للتصوير في أكثر من 86 فيلمًا روائيًا طويلًا، إلى جانب عشرات الأفلام التسجيلية والقصيرة، وشارك في تقديم عدد من أهم الأعمال السينمائية التي شكّلت محطات بارزة في تاريخ السينما المصرية، متعاونًا مع نخبة من كبار المخرجين، ومقدمًا رؤية بصرية متميزة جمعت بين الحس الفني والدقة التقنية.

وعلى الصعيد التليفزيوني، شارك في تصوير ما يزيد على 20 مسلسلًا تليفزيونيًا من الأعمال البارزة التي حظيت بنجاح جماهيري ونقدي، وأسهمت في ترسيخ مكانته كأحد أهم مديري التصوير في الدراما المصرية.

إلى جانب نشاطه الفني، اضطلع سمير فرج بدور أكاديمي وثقافي بارز، حيث عمل أستاذًا غير متفرغ بالمعهد العالي للسينما منذ عام 1980، كما درّس في عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، وشارك في إعداد أجيال جديدة من السينمائيين. وتولى عدة مناصب مهمة، من بينها رئاسة جهاز السينما، ورئاسة شعبة التصوير السينمائي والتليفزيوني بنقابة المهن السينمائية، وعضوية المجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب عضويته الحالية في مجلس إدارة غرفة صناعة السينما.

كما شارك في لجان تحكيم العديد من المهرجانات السينمائية المحلية والدولية، من بينها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمهرجان القومي للسينما، ومهرجان الإسكندرية السينمائي، ومهرجان المركز الكاثوليكي، فضلًا عن مساهماته في لجان تحكيم جوائز وزارة الثقافة، ودوره كمستشار فني في عدد من المؤسسات الإعلامية.

ويُجسّد تكريم سمير فرج واختياره رئيسًا شرفيًا لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، ولمكانته الرفيعة كأحد رموز الإبداع السينمائي الذين أسهموا في الحفاظ على الهوية البصرية للسينما المصرية وتطويرها.