الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب

تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، بلاغًا باندلاع حريق في منزل بمنطقة الزرايب (حي منشأة ناصر) بالقرب من نزلة المقطم اتجاه السيدة عائشة، نتج عنه تصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب وامتد الي 3 منازل مجاورة.

وعلى الفور، توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، إلى موقع الحريق؛ لمساندة جهود الحماية المدنية، ورجال الإسعاف في تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي.

وقدمت فرق الاستجابة أثناء الطوارىء الإسعافات الأولية اللازمة لعدد من المصابين بحالات اختناق حتى الآن، ومازالت الاستجابة الميدانية مستمرة لتقديم كافة التدخلات اللازمة.



