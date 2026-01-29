تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب حريق منطقة الزرايب

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من اخماد الحريق الذى نشب بمنطقة الزاريب بحى منشأة ناصر ، حيث تمت السيطرة عليه وجاري أعمال التبريد .

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن قوات الحماية المدنية استخدمت لأول مرة دورون الاطفاء للسيطرة على الحريق .

كما أكد محافظ القاهرة أن الحريق نشب بأحد العقارات بالمنطقة، وامتد ل ٣ عقارات مجاورة، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات التى نشب بها الحريق والعقارات المجاورة لها بالحادث ، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.



وتواجد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بموقع الحريق منذ اللحظات الأولى لنشوبه للإشراف على جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة عليه .

كما انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث على الفور .