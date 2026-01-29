شركة طيران لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب

في خبر عاجل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أعلنت إلغاء جميع رحلاتها الليلية المتجهة إلى مدينة تل أبيب الإسرائيلية حتى يوم الثلاثاء المقبل، في إجراء احترازي مرتبط بتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة وعدم وضوح الاستقرار في الأجواء الجوية.

ويأتي هذا القرار في سياق موجة من التدابير التي اتخذتها عدة شركات طيران دولية وأوروبية، حيث اتجهت شركات مثل كيه إل إم الهولندية إلى تعليق رحلاتها إلى إسرائيل “حتى إشعار آخر” بعد تراجعها عن قرار سابق بإعادة تشغيل بعض الرحلات النهارية، وذلك استنادًا إلى التقييم الأمني الحالي.

خلفية التطورات الأمنية وتأثيرها على حركة الطيران

تعكس هذه الإلغاءات توترات متصاعدة في المنطقة، لا سيما على خلفية ما وصفته تقارير أمنية بأنها “مخاوف من رد إيراني محتمل” على أي عمل عسكري أميركي محتمل ضد طهران، ما ينعكس على حركة الطيران المدني وأمن الملاحة الجوية فوق الشرق الأوسط.

وقد سبق أن اتخذت مجموعة لوفتهانزا قرارًا بتقييد رحلاتها إلى وإلى إسرائيل مسبقًا، مع خفضها إلى ساعات النهار فقط في أيام سابقة بسبب المخاوف الأمنية.

كما أشارت تقارير سابقة إلى أن شركات أخرى مثل الخطوط الجوية الفرنسية قررت أيضًا تعليق رحلاتها إلى إسرائيل مؤخرًا في ضوء ذات الأسباب الأمنية.

تداعيات على المسافرين والسياحة

من المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على حركة المسافرين بين أوروبا وإسرائيل، خصوصًا على خطوط السفر الليلي التي تمثل خيارًا مهمًا للمسافرين بغرض العمل والسياحة.

وتشير بعض التحليلات إلى أن التوترات السياسية والجيو-استراتيجية في المنطقة غالبًا ما تنعكس مباشرة على جدول الرحلات الدوليّة، مع إعادة شركات الطيران تقييم عملياتها بشكل مستمرّ وفق المعطيات الميدانية ومستوى التهديدات الأمنية.

في الوقت نفسه، هناك شركات أخرى تدرس بانتظام جدولة رحلاتها أو تعليقها أو استئنافها تبعًا للتقييمات الأمنية، وهو ما يجعل حركة النقل الجوي إلى الشرق الأوسط متقلبة في هذه المرحلة.