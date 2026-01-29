فرنسا: سيتم فرض عقوبات على مسئولين عن انتهاكات في حق الشعب الإيراني

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل أنه سيتم فرض عقوبات على مسئولين عن انتهاكات في حق الشعب الإيراني.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، في تصريحات له: “ندعم وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية”.

وتوقعت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في تصريحات لها: “كما نتوقع فرض عقوبات إضافية على مرتكبي أعمال عنف ضد المتظاهرين في إيران”.

كما أشارت كالاس إلى أنه من المتوقع أن تظل القنوات الدبلوماسية مع إيران مفتوحة.