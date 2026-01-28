رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بـأسيوط برقم الجلوس

تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط لإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل.



يأتي ذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة لحصول كل طالب علي حقه



وسيتم أعلان النتيجة علي الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/1DeSUp1Ybz/

وفي سياق متصل واصل محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية وأعمال تقدير درجات للفصل الدراسي الاول لعام 2025 / 2026 وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم التعليم الفنى بتكثيف أعمال المتابعات لأعمال الامتحانات ولجان تقدير الدرجات .

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط أن إعلان النتيجة متوقع خلال 10 أيام بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا من اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أن تُنشر عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، بالإضافة إلى توزيعها على الإدارات التعليمية لإعلانها في المدارس فور اعتمادها.



وأشار المصدر إلى أن أعمال التصحيح والرصد تمت بدقة وشفافية، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل، مؤكدًا التزام المديرية بأعلى معايير الانضباط في جميع مراحل العمل.

واستهل وكيل الوازرة جولته بتفقد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية بحى غرب مدينة أسيوط وتابع خطة عمل اللجنة وسير العمل بالغرفة السرية وغرفة الحاسب الآلي بالإضافة إلى غرفة رصد ومراجعة الدرجات تحت اشراف من رئيس اللجنة والمشرفين .

ووجه وكيل الوزارة القائمين على اللجنة بتحسين آلية العمل والتأكيد على سرية العمل وضمان الدقة في مراحل التصحيح والرصد بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لجميع العاملين .

كما استكمل وكيل الوزارة جولته بمتابعة سير العمل بلجان تصحيح أوراق الإجابات لمادة اللغة العربية للشهادة الاعدادية بمقر مدرسة الامام على بن أبى طالب الابتدائية بحى غرب ثم تابع سير أعمال تصحيح مادة الرياضيات بمقر مدرسة جمال فرغلى سلطان الثانوية بنين وتابع أعمال تصحيح الامتحانات داخل الغرف المخصصة المقدرين .

والتقى " دسوقى " - خلال جولته - بالمقدرين والموجهين والمشرفين على أعمال التصحيح وحثهم على الالتزام بكافة معايير وضوابط التصحيح لإعطاء كل ذى حق حقه وتفعيل المراجعات تحت مسؤولية الموجهين الاوائل وموجه عام المادة لضمان ضبط سير أعمال التصحيح مشيرا الى أن لجان تقدير الدرجات بدأت اعمالها السبت 24 يناير الجارى داخل 4 مقرات رئيسية للتقدير على مستوى المحافظة وهي مدارس (التجارة الثانوية بنات، والامام على بن أبى طالب الابتدائية ، وجمال فرغلى سلطان الثانوية،واللواء نبيل العزبى الابتدائية بمدينة أسيوط، بالإضافة إلى مقر لجنة النظام والمراقبة "كنترول الشهادة الإعدادية")، بمشاركة 2300 معلم ومعلمة وذلك في إطار الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لعملية تقدير الدرجات .



وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة درجة الشفافية فى التصحيح وسرية البيانات وتأمين نقل وحفظ أوراق الإجابة وتفعيل نظام المراجعة المزدوجة داخل كل لجنة تقدير تحت اشراف مباشر من الموجهين العموم والموجهين الأوائل لافتا الى التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقرات التصحيح وتوفير بيئة آمنة للمصححين لافتا إلى أن أعمال التصحيح ستستمر خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لإعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد النهائي واعتمادها رسميًا من السلطة المختصة .