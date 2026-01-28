قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يفوز على جلطة سراي ويحسم التأهل بدوري الأبطال
ترقبوا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان 2026 برقم الجلوس
أشهر مغسلة موتى تحذر: ليفة الغُسل تستخدم في أعمال السحر
مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة قرب الحدود الكولومبية الفنزويلية
ترقّب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026 خلال أيام
الرقابة المالية: 36 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التأجير التمويلي
ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك
ترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
عاصفة ترابية في الطريق.. الأرصاد تُحذر من انخفاض الرؤية الأفقية غدا
مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بالمنيا برقم الجلوس
ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بـأسيوط برقم الجلوس

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات
إيهاب عمر

تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط لإعلان نتيجة  امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل.


يأتي ذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة لحصول كل طالب علي حقه


وسيتم أعلان النتيجة علي الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/1DeSUp1Ybz/

وفي سياق متصل واصل محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية وأعمال تقدير درجات  للفصل الدراسي الاول لعام 2025 / 2026 وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم التعليم الفنى بتكثيف أعمال المتابعات لأعمال الامتحانات ولجان تقدير الدرجات .

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط   أن إعلان النتيجة متوقع خلال 10 أيام بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا من اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أن تُنشر عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، بالإضافة إلى توزيعها على الإدارات التعليمية لإعلانها في المدارس فور اعتمادها.


وأشار المصدر إلى أن أعمال التصحيح والرصد تمت بدقة وشفافية، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل، مؤكدًا التزام المديرية بأعلى معايير الانضباط في جميع مراحل العمل.
واستهل وكيل الوازرة جولته بتفقد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية بحى غرب مدينة أسيوط وتابع خطة عمل اللجنة وسير العمل بالغرفة  السرية وغرفة الحاسب الآلي بالإضافة إلى غرفة رصد ومراجعة الدرجات تحت اشراف من رئيس اللجنة والمشرفين .
ووجه وكيل الوزارة القائمين على اللجنة بتحسين آلية العمل والتأكيد على سرية العمل وضمان الدقة في مراحل التصحيح والرصد بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة وتوفير بيئة  عمل آمنة ومناسبة لجميع العاملين .
كما استكمل وكيل الوزارة جولته بمتابعة سير العمل بلجان تصحيح أوراق الإجابات لمادة اللغة العربية للشهادة الاعدادية بمقر مدرسة الامام على بن أبى طالب الابتدائية بحى غرب ثم تابع سير أعمال تصحيح مادة الرياضيات بمقر مدرسة جمال فرغلى سلطان الثانوية بنين وتابع أعمال تصحيح الامتحانات داخل الغرف المخصصة المقدرين .
والتقى " دسوقى " - خلال جولته - بالمقدرين والموجهين والمشرفين على أعمال التصحيح وحثهم على الالتزام بكافة معايير وضوابط التصحيح لإعطاء كل ذى حق حقه وتفعيل المراجعات تحت مسؤولية الموجهين الاوائل وموجه عام المادة لضمان ضبط سير أعمال التصحيح  مشيرا الى أن لجان تقدير الدرجات بدأت اعمالها السبت  24 يناير الجارى داخل 4 مقرات رئيسية للتقدير على مستوى المحافظة وهي مدارس (التجارة الثانوية بنات، والامام على بن أبى طالب الابتدائية ، وجمال فرغلى سلطان الثانوية،واللواء نبيل العزبى الابتدائية بمدينة أسيوط، بالإضافة إلى مقر لجنة النظام والمراقبة "كنترول الشهادة الإعدادية")، بمشاركة 2300 معلم ومعلمة وذلك في إطار الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لعملية تقدير الدرجات .


وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة درجة الشفافية فى التصحيح وسرية البيانات وتأمين نقل وحفظ أوراق الإجابة وتفعيل نظام المراجعة المزدوجة داخل كل لجنة تقدير تحت اشراف مباشر من الموجهين العموم والموجهين الأوائل لافتا الى التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقرات التصحيح وتوفير بيئة آمنة للمصححين لافتا إلى أن أعمال التصحيح ستستمر خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لإعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد النهائي واعتمادها رسميًا من السلطة المختصة .

امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية أعمال التصحيح تقدير درجات موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع تاريخي.. كم سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم؟

الأدوية- صورة أرشيفية

مبيعات القاهرة للأدوية تتخطى المليار جنيه في 6 أشهر

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

بالصور

طريقة التحضير الأومليت بالطريقة الكلاسيكية

طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..

فولكس فاجن تعيد رسم خريطة صادراتها… الشرق الأوسط وآسيا في الصدارة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري

افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد