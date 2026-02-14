المناخ والتوقيت أزمات تواجه منتخب مصر قبل مونديال 2026

وجه الدكتور محمد فضل الله عضو في لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي نصائح لـ منتخب مصر الوطني خلال الإستعداد للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.



قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: نصيحتي لمنتخب مصر كيف يستعد لمونديال المسافات والمناخ في 2026 ؟) كأس العالم 2026 لن يكون بطولة عادية، بل نسخة تُحسم فيها التفاصيل خارج الملعب قبل داخله، فالمسافات الشاسعة بين المدن، فروق التوقيت، وتباين المناخ قد تصنع الفارق بين التأهل المبكر والخروج المفاجئ.

وقال أيضا: نصيحتي لمنتخب مصر… هذه ليست مجرد مشاركة محتملة، بل مشروع إعداد استراتيجي مبكر ولذلك يجب أولاً :- إدارة السفر كملف فني مستقل من خلال (1)- إعداد برنامج تنقل احترافي يقلل زمن الإرهاق (2)- استخدام الطائرات الخاصة متى أمكن لتقليل الإجهاد (3)- محاكاة مباريات خارجية في دول متباعدة جغرافيًا خلال المعسكرات.

تابع: ثانيًا :- التأقلم المناخي قبل البطولة من خلال: (1)- إقامة معسكرات في مدن ذات حرارة ورطوبة مرتفعة (2)- استخدام غرف محاكاة مناخية لرفع كفاءة التحمل البدني (3)- إعداد بروتوكول ترطيب وتغذية دقيق لكل لاعب وفق بيانات فردية.أضاف: ثالثا:- إدارة الأحمال والاستشفاء العلمي من خلال: (1)- الاعتماد على تحليل البيانات الحيوية يوميًا (2)-تدوير ذكي للقائمة خلال دور المجموعات (3)- تجهيز وحدة استشفاء متكاملة (تبريد، ضغط هوائي، تغذية علاجية).واصل: رابعا:- الاستعداد الذهني لفروق التوقيت من خلال: (1)- تنظيم جدول النوم قبل السفر بأسابيع (2)- الاستعانة بخبراء علم نفس رياضي لضبط الإيقاع الذهني.واختتم حديثه قائلا: في النهاية : في مونديال 2026 ، الفريق الأكثر تنظيمًا خارج الملعب هو الأقرب للنجاح داخله ، فالتحضير المبكر ليس رفاهية ، بل ضرورة تنافسية ، ومنتخب مصر يمتلك التاريخ والجمهور والطموح ،ويبقى أن نمتلك الخطة العلمية لمواجهة مونديال المسافات.