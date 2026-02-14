خوليت: وفاة جوتا أثرت نفسيًا على مستوى صلاح

تطرق الهولندي رود خوليت إلى تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح عقب تجديد عقده مع ليفربول، مؤكدًا أن ما حدث لا يرتبط بالعقد فقط، بل بظروف إنسانية وفنية أحاطت بالفريق.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح خوليت أن صلاح كان يقدم مستويات استثنائية أثناء فترة مفاوضات تجديد عقده، لكنه يرى أن تراجع الأداء لاحقًا يرتبط بعوامل أخرى داخل غرفة الملابس.

وأشار إلى أن وفاة أحد لاعبي الفريق كان لها تأثير نفسي واضح على المجموعة، لافتًا إلى أن صلاح كان قريبًا من اللاعب الراحل، وهو ما انعكس على حالته الذهنية، مؤكدًا أن كل لاعب يحتاج وقتًا للتعامل مع مشاعر الحزن في مثل هذه الظروف.

كما لفت خوليت إلى وجود تغييرات فنية أثرت على دور صلاح داخل الملعب، سواء من حيث تمركزه أو مع وصول لاعبين جدد وتعديل مراكز بعض العناصر، وهو ما فرض عليه أدوارًا مختلفة عما اعتاد عليه.

واختتم أسطورة الكرة الهولندية حديثه بالتأكيد على أن صلاح يظل لاعبًا كبيرًا وصاحب قيمة فنية عالية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب فقط بعض الوقت ليستعيد توازنه الكامل.