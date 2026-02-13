قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. بتصميم الكروس أوفر

أرخص سيارات كروس أوفر
أرخص سيارات كروس أوفر
صبري طلبه

يضم السوق السوق الكثير من السيارات المتنوعة، ومنها فئة الكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم الرياضي، مع باقة كبيرة من التجهيزات والتقنيات، إلى جانب تنوع الأسعار.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات كروس أوفر أوتوماتيكية الأداء في مصر

جاك S2 

جاك S2 

تعتمد السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وبسعر 709,900.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

زودت السيارة شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر 875,000 و 980,000 جنيه.

إم جي ZS

إم جي ZS

تقدم السيارة إم جي بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء وبسعر يتراوح بين 929,990 و 1,040,000 جنيه.

شانجان CS 35 PLUS

شانجان CS 35 PLUS

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 1400 سي سي، بقوة 160 حصانًا، و260 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات، وبنقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 950,000 و 1,150,000 جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

قدمت رينو كارديان بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 799,900 و 899,900 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في السوق المصري أرخص السيارات أرخص السيارات 2026

