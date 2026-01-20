فيراري تبيع هذه السيارة بـ 3 أضعاف سعرها.. إيه السر؟

تعتمد فيراري إنزو على محرك (F140 B) سعة 6.0 لتر ، مكون من 12 أسطوانة على شكل حرف V بزاوية 65 درجة.

ويعد هذا المحرك تحفة هندسية، حيث يولد قوة تبلغ 660 حصانًا عند 7800 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يصل إلى 657 نيوتن متر.

وما يميز هذا المحرك هو قدرته على تقديم أداء مرعب دون الحاجة إلى "تربو" أو شواحن توربينية، مما يمنح السائق استجابة فورية وصوتًا ميكانيكيًّا نقيًّا يجسد روح سباقات الفورمولا 1 بشكل مذهل تمامًا.

ناقل الحركة وتقنيات الفورمولا 1

كانت إنزو من أوائل السيارات التي نقلت تكنولوجيا "ناقل الحركة التتابعي" من مضامير السباق إلى الطرقات العامة.

زودت السيارة بناقل حركة (F1) بـ 6 سرعات يتم التحكم فيه عبر بدالات خلف مقود السيارة، وهو قادر على تبديل السرعات في غضون 150 ميلي ثانية فقط.

هذا النظام، الذي تم تطويره بالتعاون مع بطل العالم "مايكل شوماخر"، يمنح السائق تحكمًا مطلقًا في القوة المنتقلة إلى العجلات الخلفية، مما يعزز من التجربة الرياضية الخام بشكل رصين تمامًا.

هيكل الكاربون فايبر والديناميكا الهوائية

صُممت إنزو لتكون امتدادًا لسيارات السباق، حيث شُيد هيكلها بالكامل من ألياف الكربون (Carbon Fiber) ومواد "نومكس" خفيفة الوزن، مما جعل وزنها الجاف لا يتجاوز 1255 كجم.

أما التصميم الخارجي، فقد تم اختباره في نفق الرياح ليحاكي مقدمة سيارات الفورمولا 1، وهو ما يسمح بتوليد قوة ضغط سفلية (Downforce) تصل إلى 775 كجم عند سرعة 300 كم/س، مما يضمن ثبات السيارة وكأنها ملتصقة بالأرض.

أرقام الأداء والسرعة القصوى

بفضل التناغم بين الوزن الخفيف والقوة الغاشمة، تحقق فيراري إنزو أرقام تسارع كانت تعتبر خيالية وقت إطلاقها ولا تزال مبهرة حتى عام 2026.

تستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم/س في غضون 3.65 ثانية فقط، وتصل إلى سرعة 200 كم/س في 9.5 ثانية، بينما تتجاوز سرعتها القصوى حاجز 350 كم/س.

هذه الأرقام، مضافًا إليها مكابح السيراميك (Carbon-Ceramic) المتطورة، تجعل منها سيارة سباق متكاملة مرخصة للسير على الطرقات.