التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
حسن الخطيب: مصر تمتلك قدرات طاقة متجددة بـ 1000 جيجاوات وتضاعف عوائد أصولها
بين قيود سيميوني وحلم الهجوم المفتوح.. هل يكون "العنكبوت" هو وريث ليفاندوفسكي في برشلونة؟
تكنولوجيا وسيارات

فيراري تبيع هذه السيارة بـ 3 أضعاف سعرها.. إيه السر؟

فيراري
فيراري
عزة عاطف

تعتمد فيراري إنزو على محرك (F140 B) سعة 6.0 لتر ، مكون من 12 أسطوانة على شكل حرف V بزاوية 65 درجة. 

ويعد هذا المحرك تحفة هندسية، حيث يولد قوة تبلغ 660 حصانًا عند 7800 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يصل إلى 657 نيوتن متر. 

وما يميز هذا المحرك هو قدرته على تقديم أداء مرعب دون الحاجة إلى "تربو" أو شواحن توربينية، مما يمنح السائق استجابة فورية وصوتًا ميكانيكيًّا نقيًّا يجسد روح سباقات الفورمولا 1 بشكل مذهل تمامًا.

ناقل الحركة وتقنيات الفورمولا 1

كانت إنزو من أوائل السيارات التي نقلت تكنولوجيا "ناقل الحركة التتابعي" من مضامير السباق إلى الطرقات العامة.

زودت السيارة بناقل حركة (F1) بـ 6 سرعات يتم التحكم فيه عبر بدالات خلف مقود السيارة، وهو قادر على تبديل السرعات في غضون 150 ميلي ثانية فقط. 

هذا النظام، الذي تم تطويره بالتعاون مع بطل العالم "مايكل شوماخر"، يمنح السائق تحكمًا مطلقًا في القوة المنتقلة إلى العجلات الخلفية، مما يعزز من التجربة الرياضية الخام بشكل رصين تمامًا.

هيكل الكاربون فايبر والديناميكا الهوائية

صُممت إنزو لتكون امتدادًا لسيارات السباق، حيث شُيد هيكلها بالكامل من ألياف الكربون (Carbon Fiber) ومواد "نومكس" خفيفة الوزن، مما جعل وزنها الجاف لا يتجاوز 1255 كجم. 

أما التصميم الخارجي، فقد تم اختباره في نفق الرياح ليحاكي مقدمة سيارات الفورمولا 1، وهو ما يسمح بتوليد قوة ضغط سفلية (Downforce) تصل إلى 775 كجم عند سرعة 300 كم/س، مما يضمن ثبات السيارة وكأنها ملتصقة بالأرض.

أرقام الأداء والسرعة القصوى

بفضل التناغم بين الوزن الخفيف والقوة الغاشمة، تحقق فيراري إنزو أرقام تسارع كانت تعتبر خيالية وقت إطلاقها ولا تزال مبهرة حتى عام 2026. 

تستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم/س في غضون 3.65 ثانية فقط، وتصل إلى سرعة 200 كم/س في 9.5 ثانية، بينما تتجاوز سرعتها القصوى حاجز 350 كم/س. 

هذه الأرقام، مضافًا إليها مكابح السيراميك (Carbon-Ceramic) المتطورة، تجعل منها سيارة سباق متكاملة مرخصة للسير على الطرقات. 

فيراري سيارات مواصفات فيراري إنزو محرك F140 V12 سيارات ميتسوبيشي 2026 تكنولوجيا الفورمولا 1 أسرع سيارات فيراري

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

الكتاب الجديد

يطبع لأول مرة.. "تقرير البِيَلِي على صُغْرَى الصُّغْرَى" ضمن إصدارات الأزهر في الدورة الـ57 لمعرض الكتاب

النبي محمد

ماذا كان يقول الرسول مع استقبال أول أيام شعبان ؟

الشيخ رمضان عبدالمعز

الشيخ رمضان عبدالمعز: جبر الخواطر عبادة عظيمة

بالصور

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

